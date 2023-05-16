РФ нарастила количество ракетоносителей в Черном море, — командование

По данным спикера ОК "Юг" Владислава Назарова, в ночном обстреле Украины также были задействованы несколько малых ракетных кораблей и фрегат.

РФ увеличила число ракетоносителей в Черном море. Суммарный залп ракет, с учетом использованных за минувшую ночь, составляет на данный момент 15 ракет. Об этом 16 мая написал спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров в своем Telegram.

Назаров отметил, что при этом количество кораблей в Черном и Азовском морях российские оккупанты снизили до девяти.

"Корабельную группировку, в Черном и Азовском морях, враг в течение ночи уменьшил до девяти единиц, в то же время нарастив количество ракетоносителей", — пишет спикер ОК Юг.

Он указал, что во время атаки в ночь с 15 на 16 мая армия России присоединила малый ракетный корабль и фрегат в Черном море, а также задействовала малый ракетный корабль в Азовском море.

"4️ ракеты "Калибр", которые враг направил через нашу зону ответственности вглубь Украины, были уничтожены силами противовоздушной обороны над Николаевщиной. Остальные 5️ – также успешно ликвидированы в других регионах", — отметил Назаров.

Напомним, в ночь с 15 на 16 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадали люди, а также были повреждены здания и автомобили.

Также утром 16 мая стало известно, что россияне запустили в направлении украинской столицы максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени.