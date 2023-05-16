"Увидеть окрестности Бахмута и умереть": в ВСУ об оккупантах в городе и конце ЧВК "Вагнер" (видео)

По словам военного, Силы обороны продвинулись на южном фланге и двигаются в направлении Клищиевки и могут перерезать один из основных путей поставок ВС РФ в Бахмут.

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны постепенно продавливают фланги врага, а наемники ЧВК "Вагнер" рискуют попасть в окружение. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал боец 5-й штурмовой бригады ВСУ, экс-нардеп Юрий Сиротюк.

По его словам, враг сам себя загоняет в ловушку в Бахмуте, поскольку город находится в низине, а господствующие высоты контролируют Силы обороны Украины.

"Государственные высоты и так были нашими со стороны Временного Яра — мы контролировали город с высоты, сейчас мы еще видим город с южного направления. Эта вся тактика продвижения врага вперед — это увидеть окрестности Бахмута и умереть. Враг истощается, и самое главное, то, что мы видим, враг пытается контратаковать. Наше продвижение не дается нам легко", — сказал Сиротюк.

Он отметил, что у врага в Бахмуте подорван моральный дух, об этом свидетельствуют разговоры с пленными ВС РФ.

"То, что мы понемногу продавливаем их фланги и заходим по бокам, это в дальнейшем сыграет злую шутку с Пригожиным и его "Вагнером", потому что это будет конец Пригожина в Украине, а также это может быть роковой конец для "вагнеровцев", потому что они могут попасть в окружение", – рассказал Юрий Сиротюк.

По его словам, Силы обороны продвинулись на южном фланге на 2,5 километра и уже двигаются в направлении Клещиевки и могут перерезать один из основных путей поставок ВС РФ в Бахмут.

Напомним, что 16 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны пишут новую историю, так как начали наступление на все враждебные заявления о почти захвате Бахмута.

По данным Минобороны Британии за 16 мая, Силы обороны Украины смогли продвинуться на юг и оттеснить ВС РФ северо-западнее Бахмута. Это позволило безопасно использовать дорогостоящую поставку 0506.