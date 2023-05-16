"Ростех" завершила разработку ЗРК "Птицелов" для подразделений ВДВ (фото)

РосСМИ сообщили, что комплекс будет оснащен боевым модулем "Сосна", который позволяет поражать цели на расстоянии до 10 км и высоте до 5 км. Машина создана на базе боевой машины десанта БМД-4М.

Российская корпорация "Ростех" завершила разработку зенитного ракетного комплекса "Птицелов" для Воздушно-десантных войск РФ. Как сообщило 15 мая агентство РИА, новый ЗРК создан на шасси боевой машины десанта (БМД-4М).

"На базе БМП-3 ранее создали зенитный ракетный комплекс ближнего действия с боевым модулем "Сосна". Сейчас он продолжает проходить испытания. Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М", — говорится в сообщении.

Особенностью машины является способность парашютного десантирования. Кроме того "Птицелов" имеет средства связи для управления десантными войсками, при этом предусматривается унификация по ключевым компонентам с ЗРК для других родов войск.

БМД-4М оснащен дизельным двигателем мощностью 450 л.с и имеет гусеничную ходовую часть с управляемой гидропневматической подвеской.

БМД-4М, на базе которых создан "Птицелов"

Что известно о модуле "Сосна"

Проект зенитной системы для сухопутных войск "Сосна" является следующим этапом развития существующего ЗРК "Стрела-10". Комплекс с повышенными характеристиками относительно предшественника уже не новый, так как макеты "Сосны" демонстрировались еще в 2013 году.

Главная задача мобильного ЗРК — осуществление ПВО частей и соединений на марше и на занятых позициях. Основным элементом комплекса является крупный кожух вертикального расположения, устанавливаемый на плоской поворотной платформе, на котором размещены все средства обнаружения и опознавания, а также ракетные пусковые установки.

ЗРК "Сосна"

В составе ЗРК "Сосна" используется зенитная управляемая ракета 9М340 "Сосна-Р" с лазерным наведением, которая имеет комбинированную систему управления. Ракета может быть оснащена двумя типами боеголовок, что позволяет повысить вероятность поражения цели.

"Сосна-Р" имеет длину 2,3 метра при весе в 30,6 кг. Она способна поражать воздушные цели на дальности до 10 км и на высоте до 5 км, при этом в полете развивает скорость до 875 м/с. Всего боевой модуль содержит 12 ракет 9М340. Что касается объектов, которые может уничтожать "Сосна", то по информации разработчиков, комплекс способен поражать самолеты, летящие со скоростью до 300 м/с, крылатые ракеты на скорости до 250 м/с, а также вертолеты летящие на скорости до 100 м/с.

Особенностью ЗРК является отсутствие радиолокационных средств наблюдения, что позволяет оставаться относительно незамеченным для средств радиоэлектронного подавления. Комплекс обнаруживает цели в оптическом и тепловом диапазоне и не демаскирует себя излучением, утверждают разработчики.

Ранее сообщалось, что несколько БПЛА нанесли удары по российской авиабазе Сеща, в результате которого был поврежден один тяжелый транспортный военно-транспортной самолет Ан-124. По мнению британской разведки, российские средства ПВО не могут обеспечить должной защиты своих стратегических объектов.