"Лидеры будут обеспокоены": ПВО РФ не может защитить стратегические активы, — разведка Британии

По информации британского Минобороны, недавно беспилотники нанесли удар по центру Военно-транспортной авиации России. Именно с этой базы оккупанты осуществляли запуски беспилотников для атак на Киев.

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В результате атаки беспилотников на авиабазу Сеща в Брянской области может быть поврежден самолет Ан-124. Россия будет обеспокоена результатами работы своих противовоздушных сил. Об этом говорится в публикации по поводу ситуации в Украине по состоянию на 15 мая пресс-службы разведки Министерства обороны Великобритании.

"3 мая 2023 года несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по российской авиабазе Сеща, что в 150 км севернее украинской границы. Вероятно, поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации России", — написала пресс-служба.

Разведчики отметили, что атакованная авиабаза сыграла немаловажную роль в полномасштабном вторжении РФ на территорию Украины. По данным Минобороны Британии, с нее российские захватчики запускают иранские БПЛА в направлении Киева для односторонних ударов.

В посте отмечено, что Сеща – центр для вражеской Военно-транспортной авиации на западе России. Пресс-служба подчеркнула, что ВТА — "хорошо обеспеченный" элемент военной авиации, необходимый для транспортировки через огромную территорию страны-агрессорки.

"Российские лидеры будут озабочены тем, что российская противовоздушная оборона продолжает компрометировать себя, ставя под угрозу ключевые стратегические активы, такие как базы ВТА", — заявили в британской разведке.

Напомним, 3 мая в российском медиа сообщили о якобы атаке беспилотниками ВСУ военного аэродрома в Брянской области. Авторы контента писали, что диверсия в регионе продолжалась несколько дней подряд.

Позже, 4 мая, в организации "Легион "Свобода России" заявили об уничтожении самолета АН-124-100. Также в публикации говорилось о повреждении фюзеляжа другого самолета, в котором из-за обломков образовалась пробоина.