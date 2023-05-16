Мобилизация в Украине: юрист рассказала, кто имеет право вручать повестки

Юрист ОО "Юридическая сотня" рассказала, могут ли вручить повестку о мобилизации студентам и преподавателям. Она также разъяснила, какая ответственность ожидает украинцев, которые проигнорировали повестку в ТЦК.

В связи с тем, что парламентарии продлили всеобщую мобилизацию в Украине до 18 августа, у многих украинцев возникли вопросы о том, кто может вручать повестку и чем грозит отказ от повестки. О правилах вручения повесток в военкомат в комментарии NV рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева.

Юрист напомнила, что общая мобилизация предусматривает призыв в ряды ВСУ мужчин от 18 до 60 лет.

Кто имеет право вручать повестку в Украине

По словам Марии Звягинцевой, вручать повестку о мобилизации в нашей стране могут:

территориальный центр комплектации (ТЦК);

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также высших учебных заведений.

Юрист обратила внимание на то, что на повестке обязательно должна стоять подпись руководителя ТЦК, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки или главы исполкома поселкового совета.

Общая мобилизация 2023: могут ли вручить повестку студенту

Вручить повестку студенту высшего учебного заведения могут в двух случаях. Первый — это предписание явиться в территориальный центр комплектации для уточнения личных данных. Второй — необходимость пройти медицинскую комиссию.

Звягинцева подчеркнула, что студенты и преподаватели ВУЗов имеют право на отсрочку мобилизации. На военную службу их могут призвать только после личного согласия.

Вручение повестки родственникам: законно ли это

По словам юриста, вручать повестку можно только лично человеку, которого вызывают в ТЦК. Вручение повестки родственникам незаконно, так как не регламентируется ни одним законом или подзаконным актом.

Отказ от повестки: какие последствия ожидают украинцев

Если человек отказывается от повестки, то представитель ТЦК или другого органа, который имеет право вручать этот документ, составляет в присутствии свидетелей акт.

Потом тот документ направляют в территориальный центр комплектации.

Этот орган будет решать, были ли в действиях человека признаки таких админправонарушений, как:

нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета;

нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации;

порча военно-учетных документов или потеря их по неосторожности.

Неявка по повестке: как могут наказать за это

Если человек получил повестку, но не явился в ТЦК в назначенный срок, его ожидает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 грн до 8500 грн).

А в случае, если мужчина прошел военно-врачебную комиссию и получил мобилизационное распоряжение, но продолжил уклоняться от мобилизации, — наступает уголовная ответственность.

Юрист также напомнила украинцам о том, что повестка не является решением или действием органа власти, поэтому сама по себе не может быть обжалована.

Напомним, 16 мая СМИ писали о том, законно ли заполнять повестку на улице. Как рассказал адвокат Джамал Стаценко, повестка, которая заполняется на месте, должна содержать подпись начальника территориального центра призыва и социальной поддержки. Кроме того, бланк ни в коем случае не должен быть пустым.

А 18 апреля Фокус писал о том, могут ли в Украине мобилизовать учащихся университетов и колледжей. В материале речь шла о том, в каком случае студентов все же могут мобилизовать, какие документы нужны учащимся учебных заведений для подтверждения права на отсрочку и могут ли в Украине изменить закон "Об образовании".