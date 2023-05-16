Госдума РФ денонсировала Договор об обычных вооруженых силах в Европе: что это означает

Теперь "для защиты национальных интересов" Россия будет размещать вооружение там, где посчитает нужным, заявил Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме РФ денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), участие в котором Москва приостановила еще в 2007 году. По этому случаю замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 мая написал, что Россия будет размещать оружия там, где пожелает.

По мнению российского политика этот договор утратил свою актуальность еще в 2007 году, и теперь РФ будет размещать вооружение там, где посчитает нужным.

"Туда ему и дорога. Теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для "защиты национальных интересов". Включая нашу российскую часть Европы", — написал Медведев в Telegram.

Кроме того, Россия намерена максимально увеличить выпуск вооружений, военной и специальной техники, а также всевозможных средств поражения, добавил Медведев.

О чем говорилось в ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году представителями 16 стран НАТО и 6 стран Варшавского договора. Согласно документу обе группы должны были иметь равное количество обычных вооружений, а на размещение вооружения в зоне действия ДОВСЕ было наложено ограничение.

Таким образом в основе документа лежала система лимитирования таких категорий вооружений: боевая авиация, в том числе вертолеты, артиллерия и бронетехника. При этом в зонах действия договора ограничивалось размещение свыше: 40 тысяч танков, 60 бронированных машин, 40 тысяч артиллерийских орудий, 13,6 тысячи единиц боевых самолетов и 4 тысячи ударных вертолетов.

После распада СССР ряд бывших республик, в частности страны Балтии, отказались ратифицировать дополнения к ДОВСЕ, а в 2015 году РФ заявила о выходе из Договора.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею Ирана создать международный клуб из государств, которые подверглись санкционным ограничениям. По его словам, такой союз мог бы представлять некую силу в условиях, когда ряд государств не признают санкции Запада.

После инцидента с атакой БПЛА по Кремлю Медведев 3 мая написал в своем Telegram, что нужно физически устранить президента Украины Владимира Зеленского. По мнению зампреда Совета безопасности РФ, украинский лидер не нужен для того, чтобы подписывать "акт о безоговорочной капитуляции".