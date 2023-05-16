Ездивший к Лукашенко нардеп Шевченко помог ГУР остановить обстрелы из Беларуси, — Буданов

Начальник военной разведки Украины рассказал, почему прекратились обстрелы с территории Беларуси, и о роли в переговорах с белорусской стороной экс-"слуги народа". Путин уже не рассчитывает вовлечь соседнее "союзное государство" в войну, пояснил Буданов.

То, что в течение сравнительно продолжительного времени по территории Украины не ведутся атаки из Беларуси, отчасти объясняется тем, что в переговорах с белорусской стороной был задействован народный депутат от "Слуг" Евгении Шевченко. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Интервью опубликовано на YouTube-канале "Разные люди".

Буданов назвал отсутствие обстрелов с Беларуси следствием комплексных действий, к которым приложили руку ряд представителей украинского руководства.

С другой стороны, Буданов усматривает в такой тенденции рациональную позицию самого авторитарного белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Нравится он нам или нет, но он не идиот. И повторения ситуации, которая случилась 24.02.22 года, он первый, кто хотел бы не допустить. На самом деле и тогда к его мнению не особо прислушивались. Но он сделал, как я вижу, как все мы видим, выводы", — заявил Буданов.

По его словам, Украина задействовала все имеющиеся каналы коммуникации, все возможности, которые только были. Даже привлекали некоего народного депутата, чтобы не допустить вовлечения Беларуси как страны в войну, пояснил Буданов.

В особенности это было важно уже после вытеснения и бегства российских войск с некоторых оккупированных районов Украины. Буданов сделал вывод о том, что по состоянию на сегодня достичь это удалось.

Начальник ГУР объяснил, что все понимают, что речь идет о Евгении Шевченко.

"Мы пользуемся его коммуникациями, его связями. В принципе никогда это сильно не скрывали, и он эффективен в этом процессе. Господин Шевченко достаточно давно нам помогает, и никогда не отказывался помочь, когда мы к нему обращались", — заявил Буданов.

Кирилл Буданов — о роли нардепа Шевченко в переговорах с Александром Лукашенко, смотреть с 16:21е

Чем известен депутат Евгений Шевченко?

Евгений Шевченко известен симпатией к Лукашенко, в 2020 году он даже призывал белоруссов простить бацьку вместе с его "грехами и преступлениями".

Во время визита к белорусскому политику в 2021 году заявлял, что треть жителей Украины хотела бы видеть своим президентом именно белорусского лидера. Он хвалил его даже когда спецслужбы РБ принудительно посадили самолет Ryanair, на борту которого находился оппозиционер и бывший главред Nexta Роман Протасович.

В июле прошлого года депутат пришел в сессионный зал в военной форме, что коллеги сочли китчем и раскритиковали бывшего представителя фракции "Слуга народа".

"Путин уже не надеется вовлечь Беларусь в войну"

Буданов заявил, что глава Кремля Владимир Путин уже не рассчитывает вовлечь соседнее "союзное государство" в войну.

"Уже потерял надежду, — пояснил он. — Боеприпасы — это правда. Да, они вывезли из Беларуси все, что можно было вывезти. Используют полигоны Беларуси для подготовки мобилизованных своих, но, в общем, это все", — отметил руководитель ГУР.

Напомним, что 15 мая белорусский политик Лукашенко подтвердил, что в Брянской области сбили четыре авиасудна РФ. По его словам, обстановка вокруг белорусских границ оценивается как некритическая, однако "есть настораживающие факторы".

Также сообщалось, что Лукашенко впервые появился на публике. Он был бледен, с охрипшим голосом и перебинтованной рукой.