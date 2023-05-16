Бои за Мощун и Гостомель: Буданов назвал самые тяжелые моменты большой войны с РФ (видео)

По оценкам главы военной разведки, точку в планах Москвы по захвату Украины поставило бегство российских военных из Ирпеня. Теперь надо сделать все, чтобы расправиться с оккупантами в 2023 году.

Бои с российскими оккупантами в Мощуне и в Гостомеле Киевской области стали главными событиями, которые разрушили планы Москвы в Украине. Об этом начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал 16 мая в интервью YouTube-каналу "Разные Люди".

"Первый день (большой войны) и бои в Мощуне под Киевом. Это были два события, которые до конца разрушили планы России. Потом точку поставило бегство из Ирпеня. Мощун и бои в Гостомеле полностью разрушили их планы", — отметил он.

Буданов говорит о самых тяжелых моментах противостояния российским оккупантам с 28-й минуты

Журналист спросил главу ГУР, как переговоры 28 февраля прошлого года в Беларуси повлияли на ход боестолкновений с армией РФ. Буданов коротко ответил, что сейчас не время об этом говорить.

По словам главы военной разведки, в Украине с 24 февраля 2022 года было оккупировано более 40% территории, а сейчас — уже менее 30%.

"Прогресс необычен, мы должны сделать все, чтобы в 2023 году все закончить", — заключил Буданов.

Напомним, что 9 апреля министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал о действии протокола безопасности в начале полномасштабного вторжения армии России. По его словам, большая часть сотрудников Минобороны Украины могла попасть в плен.

Фокус в отдельном материале подробно описывал ход успешной оборонительной операции ВСУ на севере Украины. Первоочередной план Кремля предусматривал оккупацию всей Украины за максимум за 10 дней.