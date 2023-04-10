Прямо в плен: протоколы требовали направить руководство Минобороны в Гостомель, — Резников

Министр обороны Украины рассказал, что в начале полномасштабного вторжения руководящий состав его ведомства рассредоточился по всему Киеву, а некоторые сотрудники получили указания покинуть столицу.

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Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в случае действий по протоколу безопасности в самом начале полномасштабного вторжения большая часть состава Министерства обороны Украины могла оказаться у оккупантов в плену. Об этом он сообщил в воскресенье, 9 апреля, во время подкаста "Украинской правды".

По информации Резникова, протокол безопасности предусматривал переезд всего руководства Минобороны в защищенный командный пункт ведомства в Гостомеле.

"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", — поделился он.

Однако, по словам министра, его команда "просто рассеялась" по разным зданиям, которые принадлежали Министерству обороны и которых в Киеве очень много.

"Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли работать", — подчеркнул Резников.

Также, во время подкаста, министр поделился, как был поражен реакцией населения Украины на войну. Его поразило, как быстро украинцы организовались в направлении на выезд из Киева, где буквально за час стояли длинные пробки из машин, хаос и паника при полном отсутствии местной полиции.

"Но, пока одни стояли в очередях на выезд из Киева, в столице появились и другие очереди – в военкоматы. Тогда люди начали записываться в ТРО и я узнал, что не хватает автоматов, после чего дал команду везти в центры комплектации автоматы", — рассказал министр обороны.

По его словам, только в столице за 2 суток раздали более 20 тысяч автоматов Калашникова.

Напомним, в конце марта Алексей Резников рассказал, что необходимо для скорого контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что военные имеют высокий боевой дух.

В июле 2022 года один из прокремлевских проектов опубликовал видео, на котором было показано, как оккупанты из 45-й отдельной бригады спецназначения ВДВ готовятся к штурму аэропорта в Гостомеле.