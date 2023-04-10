Прямо в полон: протоколи вимагали направити керівництво Міноборони до Гостомелю, — Резніков

Міністр оборони України розповів, що на початку повномасштабного вторгнення керівний склад його відомства розосередився по всьому Києву, а деякі співробітники отримали вказівки залишити столицю.

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Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що у разі дій протоколу безпеки на самому початку повномасштабного вторгнення більша частина складу Міністерства оборони України могла би опинитись в окупантів у полоні. Про це він повідомив у неділю, 9 квітня, під час подкасту "Української правди".

За інформацією Резнікова, протокол безпеки передбачав переїзд усього керівництва Міноборони до захищеного командного пункту відомства у Гостомелі.

"ЗКП, котрий був закріплений за моїм персоналом, знаходився, сміятиметесь, у Гостомелі, у захищеному місці, яке першим же потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там. Майже в полоні", — поділився він.

Однак, за словами міністра, його команда "просто розвіялась" по різних будівлях, які належали Міністерству оборони, і яких у Києві дуже багато.

"Фінансистів я взагалі скомандував вивезти за межі Києва, щоб вони були в більш-менш безпечному місці і могли працювати", — підкреслив Резніков.

Також під час подкасту міністр поділився, як був вражений реакцією населення України на війну. Його вразило, як швидко українці організувалися у напрямку виїзду з Києва, де буквально за годину стояли довгі пробки з машин, хаос та паніка за повної відсутності місцевої поліції.

"Але, поки одні стояли в чергах на виїзд з Києва, у столиці з'явились інші черги – до військкоматів. Тоді люди почали записуватись у ТРО і я дізнався, що не вистачає автоматів, після чого дав команду везти до центрів комплектації автомати", — розповів міністр оборони.

За його словами, лише у столиці за дві доби роздали понад 20 тисяч автоматів Калашнікова.

Нагадаємо, наприкінці березня Олексій Резніков розповів, що необхідно для швидкого контрнаступу ЗСУ та наголосив, що військові мають високий бойовий дух.

У липні 2022 року один з прокремлівських проектів опублікував відео, на якому було показано, як окупанти з 45-ї окремої бригади спецпризначення ВДВ готуються до штурму аеропорту в Гостомелі.