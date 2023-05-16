"Достали уже многих": Буданов о причастности ГУР к подрывам пропагандистов в РФ (видео)

В ГУР Минобороны не отрицают, что украинские спецслужбы стоят за подрывами некоторых российских медийных деятелей.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что к части подрывов медийных лиц в РФ причастна украинская разведка. Об этом он сказал в интервью " Разные люди ".

"Давайте да, очень многих мы уже достали (россиян — ред.). Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся "достоянием общества", как говорится", — сказал Кирилл Буданов.

В то же время, главный разведчик Украины не стал комментировать причастность ГУР Минобороны к конкретным случаям подрывов россиян.

"Когда вы переходите на личности, я должен вам ответить, как классически отвечают в любой спецслужбе мира: мы не можем комментировать, не можем подтвердить или опровергнуть", — сказал Буданов.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в течение сравнительно длительного времени по территории Украины не ведутся атаки с Белоруссии частично из-за того, что к переговорам с белорусской стороной был привлечен народный депутат от "Слуг" Евгений Шевченко.

По словам главы военной разведки Украины, события в Крыму будут развиваться, как и на других оккупированных территориях. Сторонники "русского мира" будут бежать в РФ по Крымскому мосту.