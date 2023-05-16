СМИ отследили маршрут судна Lady R, которое могло доставлять оружие РФ (карта)

Lady R — судно подсанкционной российской компании "Трансморфлот" — попало в скандал с перевозкой оружия для ВС РФ еще в декабре 2022 года.

Россия может использовать как минимум 16 грузовых кораблей "Трансморфлот", которые и сейчас, несмотря на санкции, курсируют по всему миру и могут перевозить оружие. Об этом говорится в материале медиа "Бабель", опубликованном во вторник, 16 мая.

"После полномасштабного вторжения России в Украину компания и ее флот попали под санкции, поэтому она сменила название на МГ-Флот, а Lady R продолжила перевозить грузы и швартоваться в разных портах мира", — говорится в материале.

Lady R уже после принятых против "Трансморфлота" санкций заходил в порты в Александрии (Египет), Калькутте и Коти (Индия). После таких рейсов корабль всегда возвращался в порт, к которому он приписан — в Новороссийск.

Журналистам также удалось отследить один из последних маршрутов Lady R.

3 октября 2022 года судно отправилось из Новороссийска в порт Ломе (Того, Африка). После он прошел Босфор и Дарданеллы и сделал остановку в Александрии.

В последний день октября Lady R остановилась в порту назначения Ломе в Того. Через несколько дней корабль направился в порт Дуала в Камеруне, где простоял с 18 по 23 ноября.

Оттуда отправился в направлении Южно-Африканской Республики. Третьего декабря он прибыл в район порта Кейптауна, но там не остановился и пошел дальше к мысу Доброй Надежды, где в нарушение всех установленных правил судоходства выключил маячок.

Журналисты отследили маршрут российского корабля Lady R, который мог доставлять оружие ВС РФ Фото: Бабель

В какие скандалы российский корабль Lady R попадал ранее

В начале декабря 2022 года медиа The Telegraph написало о том, что ЮАР может продавать России оружие для войны с Украиной. А перевозит этот груз российский корабль Lady R.

Корабль заметили в порту поблизости Кейптауна. По словам очевидцев, с которыми журналисты СМИ пообщались на правах анонимности, на борт судна подняли неизвестный груз. При этом роботы велись преимущественно ночью, а территорию вокруг судна охраняли вооруженные люди.

За несколько дней после того, как Lady R заметили в акватории ЮАР, депутат от оппозиционного Демократического альянса Кобус Маре обратился с письменным запросом к министру обороны. Он требовал от главы профильного министерства объяснить, подсанкционное судно в порту ЮАР.

"Такое поведение обеспокоило местных жителей, поскольку судно находится под санкциями Соединенных Штатов и Европейского Союза после вторжения России в Украину", — говорилось в заявлении депутата.

Несколько позже медиа WSJ опубликовало реакцию представителей США на скандал с российским судном у берегов ЮАР. По информации журналистов, Вашингтон был обеспокоен "поддержкой", которую вооруженные силы ЮАР оказали судну Lady R — в том числе разрешив ему посетить военно-морскую базу с отключенным транспондером.

В свою очередь министр обороны ЮАР Тэнди Модисе дала публичный ответ на эту статью 9 января 2023 года.

"США оказывают неоправданное давление на африканские страны, которые поддерживают отношения с Россией", — прокомментировала политик ситуацию вокруг Lady R.

Эту тему представители США и ЮАР подняли также на последних встречах между представителями ЮАР и США и достигли согласия, что следует дождаться результатов расследования, а американская разведка предоставит всю имеющуюся информацию.

Российское судно Lady R уже попадало в международные скандалы Фото: marinetraffic.com.

Напомним, в четверг, 11 мая, во время брифинга посол США в ЮАР Рубен Бригети заявил, что во время захода в минувшем декабре российского судна Lady R на базу ЮАР в Саймонстауне на его борт погрузили оружие и боеприпасы.

В тот же день в офисе президента Южно-Африканской Республики официально опровергли заявления посла США о поставках оружия россиянам. Там выразили разочарование решением США заявить о предполагаемой передаче России оружия из южноафриканских арсеналов и охарактеризовали такие утверждения как голословные.

12 мая СМИ также писали о том, что американского посла Рубена Бригети вызвали в южноафриканский МИД. После этого дипломат сказал, что перешел черту и безоговорочно извинился.