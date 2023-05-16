Россияне видят работу ПВО: в ВСУ призвали урегулировать вопрос с уличными камерами (видео)

По словам полковника Юрия Игната, онлайн камеры, которые транслируют происходящее на YouTube-каналы, есть не только на государственных учреждениях, но и на зданиях коммерческих структур.

Вопрос работы видеокамер на улицах должны урегулировать военные администрации на местах, так как они показывают россиянам работу украинского ПВО. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время брифинга.

Он заявил, что эта тема является очень важной.

"Такие камеры работают по всему миру, в режиме онлайн производят трансляцию на Youtube-каналы. В нашей ситуации, когда в стране есть военное положение, думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями", — сказал он журналистам.

По словам Игната, военные администрации не должны давать врагу возможность в режиме онлайн видеть, как работает украинская ПВО. Онлайн камеры есть не только на государственных учреждениях, но и на зданиях коммерческих структур: заправках, коммерческих структурах.

Кроме того, Игнат прокомментировал ситуацию с украинцами, которые сами снимают работу сил ПВО на телефоны. Он заявил, что это остается на совести каждого. Так, не единожды разъяснялось, что снимать на видео работу ПВО и выкладывать в сеть делать нельзя.

Кроме того, во время брифинга Игнат отметил, что ночная атака не является уникальной. Разве что в том смысле, что россияне использовали большое количество ракет "Кинжал", а другие виды вооружения уже использовались одновременно не один раз.

Юрий Игнат о работе камер на улицах городов (смотреть с 11 минуты)

Как уже сообщал Фокус, российское медиа Readovka также публиковало кадры работы украинского расчета ПВО во время отражения ракетной атаки на Киев в ночь на 16 марта. Примечательно, что россияне тогда заявили, что на кадрах зафиксировано уничтожение ЗРК Patriot, хотя на самом деле там работал другой комплекс, который не был уничтожен, заявили в группе "Информационное сопротивление".

Также Юрий Игнат 16 мая говорил, что онлайн-трансляции — не помеха для украинских сил ПВО, так как они постоянно меняют место дислокации.

"В конце концов, враг и сам может это отснять. Вы думаете мало российских агентов ходит по территории государства нашего? Кроме того, враг отслеживает места пусков с помощью других средств", — сказал представитель ВС.