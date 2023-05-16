"Луковые кольца" ПВО: эксперт рассказал, как Украина защитилась от всех ракет 16 мая

По словам военного аналитика Филиппа Ингрэма, западная разведка фиксирует пуски ракет и передает ВСУ данные в реальном времени. В зависимости от типа российской ракеты, у украинских защитников есть от нескольких минут до часа.

Западные вооружения и ракеты применяются как составные части — "луковые кольца" — общей системы ПВО Украины, которая все успешнее противостоит российским воздушным атакам. Об этом сообщает Sky News.

Во вторник, 16 мая, российские войска в ходе обстрела Киева использовали 27 ракет — все они были сбиты, заявило украинское руководство.

Будь то переносные ЗРК Stinger или передовые сложные системы Patriot — сейчас Украина располагает целым рядом возможностей, чтобы защитить свое небо.

Военный аналитик Филипп Ингрэм рассказал, что ПВО в Киевской области действуют достаточно эффективно, что служит психологической поддержкой для жителей украинской столицы.

В феврале 2022 года массированные ракетные атаки оккупационных войск стали неожиданными для многих киевлян, но по прошествии 14 месяцев Украина уже более подготовлена к подобным событиям.

В ночь на 16 мая путинские войска выпустили по Украине шесть гиперзвуковых ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр", десять ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), еще было две ракеты С-300 в Донецкой области, а также дроны. Весь этот ракетный каскад был уничтожен.

Теперь Украина сбивает порядка 96-98% российских ракет, благодаря ряду составных элементов ПВО, которые функционируют как единое целое, пояснил Ингрэм.

"Луковые кольца" системы ПВО

"Слоеная система ПВО — это как ряд луковых колец противовоздушной обороны", — пояснил он.

На нижнем уровне — автоматическое оружие, подобное портативным британским Starstreak.

Украинский боец и Stinger

По словам аналитика, на окраинах городов или в районах, где находится критическая инфраструктура, может быть много военнослужащих с таким оружием.

Кроме того, у Украины есть несколько систем средней дальности, таких как советские С-300 и прочие, поставленные союзниками.

Это средний уровень общей системы ПВО, которые противостоят крылатым ракетам и дронам.

На верхнем уровне находится ЗРК Patriot, которые передали США и Германия.

"Это как серия защитных куполов, поднимающихся на разную высоту и на разное расстояние вокруг цели, которую вы пытаетесь защитить", — пояснил эксперт.

Вместе с тем, несмотря на эффективность такой системы, обломки перехваченных ракет падают вниз и могут ранить людей.

Как Украина определяет и сбивает цели

"Последовательность событий такова, что западная разведка фиксирует запуск ракеты — и есть механизм, позволяющий передавать эти данные в реальном времени напрямую украинцам", — пояснил эксперт.

Определятся, откуда были запущены ракеты, вероятный тип ракеты и траектория.

В зависимости от разновидности ракеты, у украинских защитников есть от нескольких минут до часа, чтобы уничтожить воздушные цели.

Ингрэм говорит, что если бы системы ПВО размещались по линии границ, российским самолетам дальней авиации пришлось бы взлетать на еще большем расстоянии, чей сейчас, чтобы помогло бы в контрнаступлении.

Напомним, что в районе Бахмута ВСУ освободили территорию втрое больше лондонского аэропорта Гатвик.

Также сообщалось, что в ВСУ потребовали уладить вопрос с уличными камерами, поскольку россияне отслеживают работу ПВО.