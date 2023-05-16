Украина может уничтожить производство беспилотников Shahed в Иране, — Буданов (видео)

По словам главы ГУР Минобороны, перекрыть пути поставок вооружений из Ирана в РФ очень тяжело. В теории, помочь Украине могли бы союзники, но на практике этого не происходит.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина гипотетически имеет возможности провести операцию в Иране, чтобы уничтожить производство беспилотников Shahed-136. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале ISLND TV.

По его словам, Иран довольно сильно помогает России, поставляя ей дроны-камикадзе. Однако, что касается другой военной техники, то помощь минимальна.

"Это не те объемы, которые на что-то повлияют", — сказал он.

По его словам, Украина в теории может уничтожить производство дронов-камикадзе в Иране, но не проводит таких операций.

"Мы не находимся в состоянии войны с Ираном, как бы кому это нравилось или не нравилось. Но этого нет", — сказал Буданов.

Он отметил, что перекрыть пути поставок вооружений из Ирана в РФ очень тяжело. В теории, помочь Украине могли бы союзники, но на практике этого так же не происходит.

Также в этом интервью Буданов заявил минимум о троих двойниках Путина. Комментируя страх Путина за собственную безопасность и использование двойников глава ГУР отметил, что Украина не предпринимает шагов для его ликвидации, хотя это вполне законно.

Кроме того, напомним, что в Белом доме заявили, что Россия собирается купить у Ирана более разрушительные дроны-камикадзе. По словам представителя администрации президента США Джона Кирби, Кремль уже получил от Ирана более 400 БПЛА Shahed. Правда, большинство из них ВС РФ уже потратили.