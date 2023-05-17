Есть пострадавшая: после серии взрывов в Николаеве начался пожар, — мэр

По словам главы ОВА Виталия Кима, одна женщина получила осколочное ранение. Ей пришлось вызвать скорую.

Вечером 16 мая Николаеве после серии взрывов начались пожары. На место отправили службы для ликвидации огня. Жителей попросили не публиковать видео и фото с места прилета. Об этом написал мэр города Александр Сенкевич у себя в Telegram.

"Есть пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения. Все службы отработают – после отбоя дадим официальную информацию", — написал он.

Затем глава Николаевской ОВА Виталий Ким у себя в Telegram сообщил, что пожар произошел на одном объекте на открытой территории. Пожарные занимаются локализацией огня.

"1 объект — локализация, открытая территория", — написал он.

Затем он добавил, что одна женщина получила осколочное ранение. Ей пришлось вызвать скорую помощь.

Напомним, что эксперты раскрыли тайны сбитого над Киевом "Кинжала". Все элементы имеют маркировку, соответствующую индексу самой ракеты к комплексу Х-47М2 "Кинжал". По словам специалистов, также можно определить самолет, из которого отстреливалась ракета.