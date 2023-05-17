"Себя демилитаризовали": эксперт рассказал о целях войны, которые РФ провалила (видео)

Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев считает, что Рамзан Кадыров пересмотрел Владимира Соловьева, когда говорил о готовности брать Киев на танке Т-72. Кроме того, попыткой лишить Украину государственности, Кремль сделал её только сильнее.

Российская Федерация уже закончила процесс "демилитаризации" в Украине и теперь у них стоит на очереди "денацифицикация". Об этом в интервью 24 каналу заявил правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев 16 мая.

По его словам, приспешник российского президента Рамзан Кадыров не так давно проехался на танке Т-72 и это была демонстрация готовности "въезжать в Киев", "проводить денацификацию" и "щелкать танки Abrams как орешки". Эксперт предположил, что он смотрит очень много российской пропаганды, в частности Владимира Соловьева.

Во время сравнения российского танка с американским, глава Чеченской республики не осознавал, что вся база Т-72 основана на послевоенных образцах и данная техника уже встречалась друг с другом на Ближнем Востоке.

"Если у Т-72 есть камера заднего хода – это уже что-то вау. Человек (Рамзан Кадыров, — ред.) – дурак", — говорит эксперт и добавляет, что чего-то нового в российских танках нет.

Отдельно была затронута тема "денацификации", так как про "демилитаризацию" российская пропаганда уже давно молчит, а первое звучит просто смешно.

"Этой попыткой "демилитаризировать" Украину они сделали ее сильнее, а себя как раз демилитаризовали. Что касается денацификации – Россия прежде всего нуждается в ней. С таким шовинизмом, с такой ксенофобией они лезут куда-то с какой-нибудь денацификацией. Вас – Россию – нужно прежде всего денацифицировать", — говорит Абубакар Янгулбаев.

Также правозащитник отметил, что граждане РФ считают себя народом, который образовывает государство, но при этом другие народы для них таковыми не являются.

Напомним, 17 мая сообщалось, что у Рамзана Кадырова проблемы с употреблением наркотиков, о чем сообщил глава ГУР Кирилл Буданов. Запрещенные вещества он изначально принимал как допинг, а также использовал их как обезболивающее. В связи с этим Кадыров периодически лечится у иностранных специалистов.