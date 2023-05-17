"Они способны бороться": РФ перебрасывает в Бахмут новые подразделения, — военный

По словам снайпера с позывным "Дед", несмотря на то, что Россия отправляет на Бахмутское направление подкрепление в виде регулярных подразделений, ВСУ имеют успех на данном участке фронта.

Россия перекидывает в Бахмут, Донецкая область, специально подготовленные подразделения своей регулярной армии, которые проявляют высокую стойкость и сопротивляются вражеским силам на определенных участках. Об этом сказал заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром", снайпер с позывным "Дед" в эфире телемарафона.

"Действительно вагнеровцы имеют частичный успех в Бахмуте. Они каждый день понемногу продвигаются улица за улицей. Нашим ребятам очень тяжело, но было локальное контрнаступление, которое было сделано 5-6 дней назад — мы продвинулись достаточно далеко", — сказал он.

Как добавил заместитель командира тактического подразделения, если смотреть от крайних позиций, украинские войска находятся примерно в двух километрах от последних улиц Бахмута.

Однако военнослужащий предупредил, что не следует недооценивать противника, поскольку российские войска начали перебрасывать в Бахмут довольно профессиональные подразделения.

"Р*шисты подгоняют новые и новые части регулярной армии РФ на подкрепление и среди них есть толковые ребята, или специально подготовленные подразделения. Они способны бороться", — сказал он.

Также "Дед" подчеркнул, что враг в Бахмуте сражается с особой решимостью, приводя в пример случай, когда он лично удерживал стометровый участок в течение двух суток, чтобы предотвратить окружение.

Однако, по его словам, украинская армия в Бахмуте имеет преимущество в хорошем оснащении приборами и оружием. Тем не менее, его подразделение столкнулось с необходимостью заменить прицелы, которые были уничтожены во время боевых действий, и они собирают средства для их восстановления.

Бахмутское направление, Донецкая обл.

Напомним, что 16 мая в отчете Института изучения войны (ISW) указали на то, что российские войска продолжают концентрировать наступательные силы на Бахмутском направлении, несмотря на предполагаемые более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Также, по данным британских СМИ, на вечер 16 мая украинская армия освободила в Бахмуте территорию, которая в три раза больше лондонского аэропорта Гатвик. Войска России, по данным украинского командования, наступают с восточной части города.