В РФ хотят противопоставить захват Бахмута успехам контрнаступления ВСУ, – ISW

Американские аналитики указали на то, что в район Бахмута прибыли дополнительные силы ВС РФ, что может говорить об обеспокоенности Москвы по поводу стабильности линии фронта в данном районе.

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Российские войска продолжают концентрировать наступательные силы на Бахмутском направлении, несмотря на предполагаемые более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об это говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 16 мая.

Аналитики отметили, что в район Бахмута прибыли дополнительные силы ВС РФ, что может указывать на обеспокоенность Москвы по поводу стабильности линии фронта в данном районе.

Этот шаг, по мнению авторов отчета, также направлен на повышение боеспособности ЧВК "Вагнер" с целью оккупации оставшейся части Бахмута. Аналитики полагают, что россияне хотят противопоставить захват города ожидаемым успехам контрнаступления ВСУ.

"По оценкам ISW, в последние недели российское военное командование, вероятно, решило изменить приоритеты операций и усилий по обеспечению, чтобы подготовиться к потенциальным украинским контрнаступательным операциям, хотя продолжающаяся концентрация на Бахмуте может свидетельствовать о том, что непосредственные тактические соображения могут подорвать более масштабные усилия", — говорится в отчете.

Авторы публикации также указали на то, что Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута, чем российские силы, которые, вероятно, сосредоточили на городе свои основные силы.

Напомним, что 16 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый прокомментировал ликвидацию российских полковников под Бахмутом, отметив, что это один из показателей катастрофы оккупационной армии.

Мы также сообщали, что по данным Sky News от 16 мая, ВСУ освободили в Бахмуте территорию втрое больше лондонского аэропорта Гатвик. Так, за последние несколько дней украинские силы вернули контроль над более чем 20 квадратными километрами в районе Бахмута.

Еще мы писали16 мая о том, как подразделения 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода используют против российской пехоты зенитно-артиллерийский комплекс С-60 вблизи Бахмута.