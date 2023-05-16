Катастрофа армии России: в ВСУ подтвердили ликвидацию полковников ВС РФ под Бахмутом (видео)

Динамика потерь россиян в Бахмуте держится уже несколько месяцев на уровне более 100 убитых за день. Передовой приходится управлять офицерам высшего звена, сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Потеря российских полковников под Бахмутом — это один из показателей катастрофы оккупационной армии. Об этом заявил 16 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Espreso.

Как отметил военный, монополистом ведения боевых действий в Бахмуте был Евгений Пригожин со своей ЧВК "Вагнер" и угрожал захватить всю Донецкую область. Но массовые потери в рядах наемников на Бахмутском направлении вынудили его привлечь регулярные войска РФ — воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.

Полковников войск России, по словам Череватого, привлекали к кризисному управлению на фронте

"Все они не были готовы к боевым действиям. Младшие офицеры не справляются с командованием и на передовой приходится управлять офицерам высшего звена", — пояснил Череватый.

Полковников войск России, по его словам, привлекали к кризисному управлению на фронте. А этим умело воспользовалась украинская военная разведка и артиллеристы, которые уничтожили полковников и деморализовали личный состав захватчиков, заключил спикер Восточной группировки ВСУ.

Динамика потерь россиян в Бахмуте, по его словам, держится уже несколько месяцев — более 100 человек убитых за день.

Спикер Минобороны России Игорь Конашенков 14 мая заявил о ликвидации замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгения Бровко в Бахмуте. Другой командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров был убит в районе села Ивановское.

Напомним, что по данным британских СМИ на вечер 16 мая украинская армия освободила в Бахмуте территорию, которая в три раза больше лондонского аэропорта Гатвик. Войска России, по данным украинского командования, наступают с восточной части города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 16 мая сказал, что ВСУ пишут новую историю благодаря контрнаступлению. По его мнению, бойцы ЧВК "Вагнер" оказались в Бахмуте "как крысы в мышеловке".