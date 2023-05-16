Катастрофа армії Росії: у ЗСУ підтвердили ліквідацію полковників ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Динаміка втрат росіян у Бахмуті тримається вже кілька місяців на рівні понад 100 убитих на день. Передовою доводиться керувати офіцерам вищої ланки, сказав речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

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Втрата російських полковників під Бахмутом — це один із показників катастрофи окупаційної армії. Про це заявив 16 травня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Espreso.

Як зазначив військовий, монополістом ведення бойових дій у Бахмуті був Євген Пригожин зі своєю ПВК "Вагнер" та погрожував захопити всю Донецьку область. Але масові втрати у лавах найманців на Бахмутському напрямку змусили його залучити регулярні війська РФ — повітряно-десантні та мотострілкові підрозділи.

Полковників військ Росії, за словами Череватого, залучали до кризового управління на фронті

"Всі вони не були готові до бойових дій. Молодші офіцери не справляються з командуванням і на передовій доводиться керувати офіцерам вищої ланки", — пояснив Череватий.

Полковників військ Росії, за його словами, залучали до кризового управління на фронті. А цим вміло скористалася українська військова розвідка та артилеристи, які знищили полковників та деморалізували особовий склад загарбників, уклав спікер Східного угрупування ЗСУ.

Динаміка втрат росіян у Бахмуті, за його словами, тримається вже кілька місяців – понад 100 людей убитих за день.

Спікер Міноборони Росії Ігор Конашенков 14 травня заявив про ліквідацію замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи Євгена Бровка у Бахмуті. Іншого командира 4-ї мотострілецької бригади В'ячеслава Макарова було вбито в районі села Іванівське.

Нагадаємо, що за даними британських ЗМІ на вечір 16 травня українська армія звільнила в Бахмуті територію, яка втричі більша за лондонський аеропорт Гатвік. Війська Росії, за даними українського командування, настають зі східної частини міста.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський 16 травня сказав, що ЗСУ пишуть нову історію завдяки контрнаступу. На його думку, бійці ПВК "Вагнер" опинилися в Бахмуті "як щури в мишоловці".