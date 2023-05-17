Повестки в Украине: кого не смогут принудительно мобилизовать в армию

Осужденные за тяжкие преступления снимаются с воинского учета. Также не возьмут служить тех, кто перенес операции, имеет троих детей до 18 лет или ухаживает за родными-инвалидами.

В Украине из-за развязанной Россией полномасштабной войны идет всеобщая мобилизация военнообязанных. Фокус выяснил, какие категории мужчин не попадают под военные критерии.

Согласно статье 37 Закона Украины о воинской обязанности и военной службе, из воинского учета исключаются лица, которые отбывают наказание или ранее были осуждены за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Нельзя принудительно мобилизовать мужчин, имеющих тяжелые болезни, а также временно или постоянно непригодных к службе в армии. Есть и другие критерии, по которым не будут призывать на службу:

если военнообязанный имеет право на отсрочку и подал документы, доказывающие такое право (состояние здоровья, семейные обстоятельства – трое детей до 18 лет, уход за родными с инвалидностью, отсрочка на работе, обучение или научные исследования);

перенесли операцию, им установили металлические протезы;

имеют тяжелые болезни, из-за которых считаются непригодными или временно непригодными к военной службе;

прекратили гражданство Украины;

не получили до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности.

Напомним, что глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец недавно рассказывал, кто может вручать повестки военнообязанным. Военкомы нередко обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и ЖЭКам.

Власти Украины продлили военное положение и мобилизацию населения до 18 августа. Фокус ранее писал, как во Львове украинец "проспал" мобилизацию и оказался в суде.