Мобилизация: в Украине могут призывать еще одну категорию мужчин во время военного положения

Премьер-министр Денис Шмыгаль стал инициатором законопроекта, который позволит призывать пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет по состоянию здоровья без опыта военной службы.

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Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 18 августа 2023 года. В новом законопроекте №9281 предусмотрели добавление еще одной категории мужчин, подлежащих к призыву на военную службу. Об этом 10 мая передает издание NV.

По информации журналистов, общая мобилизация в Украине предусматривает оперативное пополнение личного состава Сил обороны и мобилизация ресурсов для защиты страны, при которой мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. При этом Закон о воинской обязанности и военной подготовке предусматривает, что не проходившие срочную службу мужчины в возрасте от 18 до 27 лет не могут быть мобилизованы.

В среду, 10 мая, в Верховной Раде по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля был зарегистрирован законопроект №9281, который предусматривает добавление в рамках мобилизации в Украине еще одной категории мужчин.

Мобилизация в Украине — кого могут призвать

В новом законопроекте предусмотрено, что мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, способные исполнять обязанности по призыву по состоянию здоровья.

"В первую очередь состоялась мобилизация всех мужчин, имеющих опыт службы, пригодных по состоянию здоровья и имеющих необходимые специальности или навыки", — сообщил NV начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Сейчас по его словам, в соответствии с определенными потребностями для доукомплектования воинских частей, будет проводиться призыв всех категорий и военно-учетных специальностей.

"В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. А в отношении специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями", ― отметил Горбач.

Мобилизованные украинцы с опытом военной службы могут направляться сразу в боевые воинские части, военнообязанных из запаса, не проходивших ранее военной службы, могут призывать в учебные воинские части для переподготовки. По словам Горбача, обучение длится минимум один месяц, для более сложных специальностей — дольше.

Мобилизация в Украине — категории мужчин, подлежащие призыву:

военные (в том числе контрактники), завершившие службу до 24 февраля 2022, однако не достигшие предельного возраста пребывания на службе и пригодные по состоянию здоровья;

пригодные по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет, не имеющие опыта военной службы;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом службы и без опыта службы;

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, согласившиеся на контрактную службу;

снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года (владельцы "белого билета"), если они пригодны или ограниченно пригодны к службе во время военного положения по решению ВВК;

лица с инвалидностью, добровольно прошедшие ВВК и добровольно мобилизовавшиеся;

лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам согласно статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации – только по месту жительства и только добровольно.

Служба для людей с инвалидностью

Лица с инвалидностью могут нести три вида службы исключительно по месту жительства:

в частях (подразделениях) обеспечение;

в территориальных центрах комплектования;

учреждениях, организациях и учебных заведениях.

Мобилизация в Украине — изменения после вступления закона в силу

Новый проект закона № 9281 предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона о воинской обязанности и военной службе, в которых предельный возраст пребывания на военном учете служащих срочной службы уменьшается с 27 до 25 лет.

В случае вступления в силу изменений, предложенных Шмыгалем, к призыву по общей мобилизации будут подлежать мужчины от 25 до 27 лет, не проходившие срочную службу и военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья без опыта военной службы.

В правительстве убеждены, что многие молодые мужчины пользуются отсрочкой от срочной службы при поступлении в ВУЗы, где обучение длится в среднем 4-6 лет и заканчивается, в среднем, к 24-26 годам. В случае уменьшения предельного призывного возраста до 25 лет призывные комиссии получат достаточно времени на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу.

"Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая то, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, особый период", ― подчеркнуто авторами законопроекта в пояснительной записке.

Напомним, 8 мая адвокат рассказал, какие категории граждан могут призвать в ряды ВСУ в мае 2023 года.

Также не днях стало известно, какие категории учащихся могут быть мобилизованы на особый период, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".