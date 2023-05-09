Мобилизация в Украине: при каких условиях студентов могут призвать в армию

Учащиеся очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе, то есть до получения дипломов, но есть и случаи, когда студента могут мобилизовать.

Related video

Студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формате получения образования, не могут быть мобилизованы на особый период. Это согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", но есть исключения.

Студенты очной или дуальной формы обучения имеют право на отсрочку в течение времени, когда они находятся в соответствующем статусе, то есть до получения дипломов. Пока военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения он получает отсрочку от мобилизации.

Когда студент может попасть под мобилизацию

Студентов могут мобилизовать в так называемое "промежуточное", переходящее между учебами время. Например, когда лицо является абитуриентом, поступает по окончании колледжа в университет и тд.

Например, обычно в большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в конце июня, начале июля, приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября, то есть фактически с начала июля до начала сентября, военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Еще одним основанием вручения повестки студента до получения диплома является его отчисление, исключение из учебного заведения. До тех пор, пока студента не отчислят, пока нет приказа об этом, действует право на отсрочку. Когда решение об отчислении вступит в силу, военнообязанный перестает быть студентом и может быть мобилизованным.

Законом не запрещается вручать повестки студентам колледжей и университетов. Иногда если студент предъявит студенческий билет сотрудникам военкомата, они могут решить не вручать повестку.

Если военнообязанному студенту или аспиранту была вручена повестка — ее ни в коем случае нельзя игнорировать, следует предъявить актуальные документы, которые подтверждают статус студента (аспиранта) дневной формы обучения и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К слову, Министерстве обороны Украины на прошлой неделе предложили изменить законодательство и снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

Напомним, адвокат Тарас Никифорчук рассказал о том, какие категории граждан могут призвать в ряды ВСУ в мае 2023 года. В первую очередь речь идет о пригодных по состоянию здоровья и людях с военным опытом от 28 до 60 лет соответственно.