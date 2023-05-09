Мобілізація в Україні: за яких умов студентів можуть призвати до армії

Студенти очної чи дуальної форми навчання мають право на відстрочку протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі, тобто до отримання дипломів, але є й випадки, коли студента можуть мобілізувати.

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Студенти професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денному чи дуальному форматі здобуття освіти, не можуть бути мобілізовані на особливий період. Це відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", але є винятки.

Студенти очної чи дуальної форми навчання мають право на відстрочку протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі, тобто до отримання дипломів. Поки що військовозобов'язаний має підтверджуючий документ, що він студент, аспірант або докторант денної та дуальної форми навчання він отримує відстрочку від мобілізації.

Коли студент може потрапити під мобілізацію

Студентів можуть мобілізувати в так званий "проміжний" час, що переходить між навчаннями. Наприклад, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету тощо.

Наприклад, зазвичай у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом наприкінці червня, на початку липня, наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня, тобто фактично з початку липня до початку вересня, військовозобов'язаний не має права на відстрочку.

Ще однією підставою вручення повістки студентові до отримання диплома є його відрахування, виключення з навчального закладу. Доки студента не відрахують, поки немає наказу про це, діє право на відстрочку. Коли рішення про відрахування набуде чинності, військовозобов'язаний перестає бути студентом і може бути мобілізованим.

Законом не забороняється вручати повістки студентам коледжів та університетів. Іноді, якщо студент пред'явить студентський квиток співробітникам військкомату, вони можуть вирішити не вручати повістку.

Якщо військовозобов'язаному студенту чи аспіранту було вручено повістку — її в жодному разі не можна ігнорувати, слід пред'явити актуальні документи, що підтверджують статус студента (аспіранта) денної форми навчання та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До речі, Міністерство оборони України минулого тижня запропонувало змінити законодавство та знизити граничний призовний вік з 27 до 25 років.

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