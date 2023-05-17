Добивают Россию: Лавров объяснил, зачем Запад дает Украине современное оружие

Глава МИД России обвиняет США и Европу в эскалации конфликта. По его словам, если наращивать уровень противостояния, Москва отреагирует по законам физики и военного времени.

Запад поставил цель добить Россию и поэтому отправляет больше оружия Вооруженным силам Украины. Об этом сказал 17 мая глава МИД России Сергей Лавров в интервью пропагандистскому телеканалу "Царьград".

По его мнению, страны Запада каждый день "с пеной у рта повторяет заклинания: даем Украине еще оружия, дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки и самолеты, но не сейчас, а чуть позже".

Лавров вспомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о выстраивании архитектуры безопасности Евросоюза для надежной защиты Украины.

"Надо как-то найти место в этом всем концерте для "уже истощенной и обезоруженной" Российской Федерации". Это отражает одно: они хотят продолжения этого конфликта. Они хотят постоянно повышать ставки", — заметил глава МИД.

Лавров обратил внимание на передачу Британией дальнобойного оружия для ВСУ. Также они обещают современные американские самолеты.

Западные военные должны объяснить политикам, что когда-то действие встретит противодействие, указал он.

"Если вы задираете планку и наращиваете качество противостояния, вы, наверное, должны ожидать соответствующей реакции хотя бы по законам физики и военного времени", — добавил чиновник.

Пропагандист спросил Лаврова, ждет ли он дальнейшей эскалации, на что он ответил: "Не ожидаю, я комментирую факты".

По его убеждению, цели Запада последовательно воплощаются в "железо и в прочие формы материи, представляющие собой современное оружие".

Напомним, что 16 мая замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква жаловался на нехватку в ВСУ вооружений для начала контрнаступления против оккупантов. Чтобы освободить все территории, надо много артиллерии, танков и боеприпасов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 мая заявлял о чрезвычайной важности поставок Киеву истребителей F-16. Самолеты удержат Кремль от попыток изменить европейские границы.