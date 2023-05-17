Боятся контрнаступления: коллаборанты вывозят свои семьи из Луганщины в Россию, — ОВА

По данным главы Луганской военной администрации, предатели, в преддверии надвигающегося украинского контрнаступления, испытывают страх, поэтому начали поиск партизан.

Из-за частых взрывов на территории, контролируемой оккупантами в Луганской области, противник принял меры по увеличению числа блокпостов и рейдовых патрулей. Они активно ищут партизан, предполагаемых союзников Вооруженных Сил Украины, которые могут оказывать им поддержку. Сами предатели покидают территорию и вывозят свои семьи в Россию. Об этом рассказал глава Луганской военной администрации Артем Лысогор.

Согласно источнику, россияне, в преддверии надвигающегося украинского контрнаступления, испытывают страх, поэтому начали эвакуировать свои семьи в Россию. Коллаборанты все больше опасаются возмездия со стороны Украины за свою измену и предпринимают попытки бежать в сторону агрессора.

Кроме того, оккупанты продолжают ограничивать доступ населения к основным интернет-ресурсам на оккупированной территории.

"Практика отключения мобильного интернета у так называемой "ЛНР" регулярна. Оккупанты контролируют трафик проводного интернета", – утверждает глава Луганской ОВА.

Отмечается, что оккупанты приняли решение повысить призывной возраст для мужчин до 60 лет в связи с недостатком военнослужащих. Это свидетельствует о серьезных потерях в их рядах. Более того, из-за этой ситуации они уже начали мобилизовывать юношей 2005 года рождения, которые только что закончили школу.

Напомним, что 5 мая мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне жгут документы и вывозят украденное имущество с оккупированных территорий Украины. "Паспортный стол" РФ в городе, по его словам, больше не работает.

Кроме того, 12 апреля представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что тысячи россиян бегут из Крыма и оставляют свою недвижимость на фоне опасений украинского контрнаступления. Россиян, обосновавшихся на полуострове, тревожит перспектива того, что Украина попытается силой вернуть Крым.