Желтый уровень опасности: россияне бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ, — Ташева

По оценкам представительницы президента Украины в Крыму, 500-800 тысяч россиян незаконно проживают на полуострове и после деоккупации могут быть депортированы, в соответствии с международными нормами.

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Тысячи россиян бегут из Крыма и оставляют свою недвижимость на фоне опасений украинского контрнаступления. Об этом заявила представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева, передает Newsweek.

По ее словам, россиян, обосновавшихся на полуострове, тревожит перспектива того, что Украина попытается силой вернуть Крым.

Желтый уровень террористической угрозы в некоторых частях Крыма объявили еще в апреле 2022 года, спустя несколько недель после того, как РФ начала широкомасштабное вторжение в Украину.

"Люди оставляют свою недвижимость, чтобы выехать с полуострова", — заявила Ташева, по оценкам которой порядка 500-800 тысяч россиян сейчас незаконно проживают в Крыму и могут быть депортированы, в соответствии с украинским законодательством и международным правом, если Украина освободит эту территорию.

Предложение на рынке недвижимости превышает спрос. Россияне же выезжают тысячами, хотя пока еще не сотнями тысяч. Официальных данных нет, но Ташева указывает на очереди у Крымского моста и другие данные, собранные из открытых источников, например из соцсетей.

На прошлой неделе секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о 12 этапах по освобождению Крыма. Предусматривается, в частности, разрушение Крымского моста и выдворение всех граждан России, которые оказались на полуострове после февраля 2014 года.

В свою очередь руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявляет о готовности полуострова к украинскому контрнаступлению.

Напомним, что оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на Крым, а на новых спутниковых снимках видно строительство новых укреплений.

Ранее сообщалось, что в Крыму решили не проводить шествие "бессмертный полк". Несмотря на отмену массовых мероприятий, оккупационные власти пообещали не оставить ветеранов без внимания.