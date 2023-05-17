Бьют от 250 км: в Париже обговаривают поставку ВСУ дальнобойных ракет Scalp, — СМИ (фото)

Решение о предоставлении Киеву управляемых ракет класса "воздух-земля", способных поражать цели, расположенные на больших расстояниях, пока окончательно не принято, уточнили журналистам в Елисейском дворце.

Франция изучает возможность поставки ракет дальнобойных ракет Scalp украинским военным. Об этом написало издание Le Monde в среду, 17 мая.

Журналисты медиа обратились за комментариями в Елисейский дворец после того, как президент Франции Эммануэль Макрон намекнул во время своего телеинтервью телеканалу TF1, состоявшемся 15 мая, о том, что Париж изучает вопрос о поставке Украине ракет большой дальности.

"Мы изучаем все варианты. Однако на данный момент это (поставка ракет украинским военным", — ред.) не планируется", — уточнили представители французского лидера.

По данным СМИ, обсуждение вопроса поставок Киеву ракет официальный Париж начал после того, как Великобритания объявила 11 мая о поставке украинским военным ракет Storm Shadow, аналога французского Scalp.

Ракеты Scalp: что они представляют собой

Это крылатые ракеты воздушного базирования SCALP, они же Storm Shadow. Были разработаны в 1990-х годах французской компанией Matra и британской British Aerospace.

Это управляемая ракета, предназначенная для поражения неподвижных целей на большом расстоянии.

Scalp может поражать цели в радиусе 250 километров. Однако дальность поражения целей может достигать 500 или даже 700 километров в зависимости от версии ракеты.

Ракета класса "воздух-земля" позволяет поражать стратегические объекты, расположенные в тылу, такие как командные центры, склады боеприпасов или логистические узлы.

Так выглядит ракета Scalp, которую Франция может передать украинским военным

Напомним, 15 мая стало известно, что в РФ начали серийное производство авиаракет "Бронебойщик". Неуправляемый боеприпас — развитие советской ракеты С-8 с новой боевой частью и увеличенной дальностью с 2 до 6 км. Такими ракетами российские военные планируют атаковать Украину.

Несколько ранее СМИ писали о том, что Великобритания анонсировала, что Украина получит дальнобойные ракеты Storm Shadow. Некоторые из них уже могут быть в распоряжении ВСУ. Британия выпустила 1000 таких ракет и использовала 98.