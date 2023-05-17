В РФ начали серийное производство авиаракет "Бронебойщик": будут использовать против Украины

Неуправляемый боеприпас — развитие советской ракеты С-8 с новой боевой частью и увеличенной дальностью с 2 до 6 км.

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Российский концерн "Техмаш" начал серийное производство неуправляемых авиаракет "Бронебойщик". Об этом сообщает "РИА Новости".

Как сообщили пропагандистам в концерне, новейшую разработку будут применять во время войны против Украины. Заявленное преимущество ракеты — более мощная боевая часть, которая должна пробивать препятствия и взрываться за ними.

В РосСМИ неуправляемую авиаракету называют боеприпасом "повышенного могущества".

Что известно об авиаракете "Бронебойщик"?

Неуправляемую авиационную ракету (НАР) разработал концерн "Сплав". Боеприпас разработали для штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-8, а также других вертолетов, имеющих блоки для НАР.

НАР "Бронебойщик"

Отмечается, что у "Бронебойщика" есть двухрежимный взрыватель, который можно запрограммировать на взрыв перед препятствием или после проникновения за препятствие. Предшественником для "Бронебойщика" является советская ракета С-8, которую также эксплуатируют в Украине. В РФ утверждают, что благодаря новой боевой части ракета в 5-6 раз мощнее имеющихся НАРов. Известно, что дальность ракеты – 6 км, что в 3 раза больше, чем у базовой С-8.

Напомним, в украинской армии появились американские НАРы Zuni калибра 127-мм.

16 мая СМИ писали, что Украина уже применяла дальнобойные ракеты Storm Shadow против российских целей.