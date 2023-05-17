В РФ почали серійне виробництво авіаракет "Бронебійник": використовуватимуть проти України

Некерований боєприпас є розвитком радянської ракети С-8 з новою бойовою частиною та збільшеною дальністю з 2 до 6 км.

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Російський концерн "Техмаш" почав серійне виробництво некерованих авіаракет "Бронебійник". Про це повідомляє "РІА Новини".

Як повідомили пропагандистам у концерні, новітню розробку будуть застосовувати під час війни проти України. Заявлена перевага ракети — потужніша бойова частина, яка має пробивати перешкоди й вибухати за ними.

У росЗМІ некеровану авіаракету називають боєприпасом "підвищеної могутності".

Що відомо про авіаракету "Бронебійник"?

Некеровану авіаційну ракету (НАР) розробив концерн "Сплав". Боєприпас розробили для штурмовиків Су-25, гелікоптерів Мі-8, а також інших гелікоптерів, які мають блоки для НАР.

НАР "Бронебійник"

Зазначається, що "Бронебійник" має дворежимний підривник, який можна запрограмувати на вибух перед перешкодою або після проникнення за перешкоду. Попередником для "Бронебійника" є радянська ракета С-8, яку також експлуатують в Україні. В РФ стверджують, що завдяки новій бойовій частині, ракета у 5-6 разів потужніша за наявні НАРи. Відомо, що дальність ракети — 6 км, що у 3 рази більше, ніж у базової С-8.

Нагадаємо, в українській армії зʼявились американські НАРи Zuni калібру 127-мм.

16 травня ЗМІ писали, що Україна вже застосовувала далекобійні ракети Storm Shadow проти російських цілей.