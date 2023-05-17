Отец на руках принес в больницу: российские оккупанты убили ребенка на Херсонщине, — Ермак

В результате обстрела Зеленовки на Херсонщине ранения получили три человека. Среди них ребенок, который не выжил.

Российские оккупанты в Херсонской области обстреляли поселок Зеленовка. В результате обстрела погиб ребенок. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках", — написал он.

По информации Андрея Ермака, также ранения получили два человека. Все раненые находились возле местного магазина.

Напомним, что 17 мая утром российские кафиры нанесли удар по больнице в городе Берислав. Попали в реанимационное и центральное отделение. в результате обстрела пострадало здание больницы — выбиты окна, есть разрушение стен. К счастью, пациенты и работники больницы не пострадали.

Также ранее сообщалось, что 16 мая ВС РФ атаковали Киев максимальным количеством ракет за кратчайший промежуток времени. В общей сложности ПВО Украины сбили в небе над Украиной 18 ракет, в том числе 6 ракет Х-47М2 "Кинжал". По сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силам противовоздушной обороны удалось сбить все 18 российских ракет, а также вражеские беспилотники.