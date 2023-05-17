Несовместимые с жизнью травмы: стало известно о новых жертвах обстрела Зеленовки (фото)
Ранее сообщалось только о пятилетнем ребенке, которого убило во время обстрела Херсонщины. Теперь стало известно, что вместе с ним погибли двое взрослых.
Количество жертв обстрела поселка Зеленовка российскими военными возросло. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Офиса Генерального прокурора Украины в среду, 17 мая.
От полученных травм скончались двое мужчин. Они находились поблизости магазина, когда ВС РФ начали обстреливать населенный пункт. Украинцы получили ранения, не совместимые с жизнью.
Кроме взрослых во время обстрела на глазах у отца был убит пятилетний мальчик. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими России.
Напомним, 17 мая стало известно, что российские оккупанты убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес мальчика в больницу на руках.
СМИ также писали о том, что 17 мая утром российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав. Попали в реанимационное и центральное отделение. В результате обстрела пострадало здание больницы — выбиты окна, есть разрушение стен. Пациенты и работники больницы не пострадали.