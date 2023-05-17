Несовместимые с жизнью травмы: стало известно о новых жертвах обстрела Зеленовки (фото)

Ранее сообщалось только о пятилетнем ребенке, которого убило во время обстрела Херсонщины. Теперь стало известно, что вместе с ним погибли двое взрослых.

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Количество жертв обстрела поселка Зеленовка российскими военными возросло. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Офиса Генерального прокурора Украины в среду, 17 мая.

От полученных травм скончались двое мужчин. Они находились поблизости магазина, когда ВС РФ начали обстреливать населенный пункт. Украинцы получили ранения, не совместимые с жизнью.

Кроме взрослых во время обстрела на глазах у отца был убит пятилетний мальчик. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы разной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное военнослужащими России.

В результате обстрела ВС РФ поселка Зеленовка в Херсонской области погибли двое мужчин и ребенок Фото: Офис генпрокурора В результате обстрела ВС РФ поселка Зеленовка в Херсонской области погибли двое мужчин и ребенок Фото: Офис генпрокурора

Напомним, 17 мая стало известно, что российские оккупанты убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес мальчика в больницу на руках.

СМИ также писали о том, что 17 мая утром российские оккупанты нанесли удар по больнице в городе Берислав. Попали в реанимационное и центральное отделение. В результате обстрела пострадало здание больницы — выбиты окна, есть разрушение стен. Пациенты и работники больницы не пострадали.