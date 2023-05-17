Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Несумісні з життям травми: стало відомо про нових жертв обстрілу Зеленівки (фото)

зеленівка херсонська область, зеленівка обстріл, зеленівка жертви, зеленівка загиблі, зеленівка обстріл сьогодні
Фото: Национальная полиция | Стало відомо про нові жертви обстрілу ЗС РФ селища Зеленівка

Раніше повідомлялося лише про п'ятирічну дитину, яку вбило під час обстрілу Херсонщини. Тепер стало відомо, що разом із нею загинули двоє дорослих.

Related video

Кількість жертв обстрілу селища Зеленівка російськими військовими зросла. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України у середу, 17 травня.

Від отриманих травм померло двоє чоловіків. Вони були поблизу магазину, коли ЗС РФ почали обстрілювати населений пункт. Українці дістали поранення, не сумісні з життям.

Крім дорослих, під час обстрілу на очах у батька було вбито п'ятирічного хлопчика. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня важкості.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий військовий злочин, скоєний військовослужбовцями Росії.

зеленівка херсонська область, зеленівка обстріл, зеленівка жертви, зеленівка загиблі, зеленівка обстріл сьогодні Fullscreen
Внаслідок обстрілу ЗС РФ селища Зеленівка на Херсонщині загинули двоє чоловіків і дитина
Фото: Офис генпрокурора
зеленівка херсонська область, зеленівка обстріл, зеленівка жертви, зеленівка загиблі, зеленівка обстріл сьогодні Fullscreen
Внаслідок обстрілу ЗС РФ селища Зеленівка на Херсонщині загинули двоє чоловіків і дитина
Фото: Офис генпрокурора

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що російські окупанти вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс хлопчика до лікарні на руках.

ЗМІ також писали про те, що 17 травня вранці російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав. Поцілили в реанімаційне та центральне відділення. Внаслідок обстрілу постраждала будівля лікарні — вибито вікна, є руйнування стін. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.