Батько на руках приніс до лікарні: російські окупанти вбили дитину на Херсонщині, — Єрмак

Внаслідок обстрілу Зеленівки на Херсонщині поранення отримали троє людей. Серед них дитина, яка не вижила.

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Російські окупанти у Херсонській області обстріляли селище Зеленівка. Внаслідок обстрілу загинула дитина. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках", — написав він.

За інформацією Андрія Єрмака, також поранення отримали двоє людей. Всі поранені перебували біля місцевого магазину.

Нагадаємо, що 17 травня зранку російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. внаслідок обстрілу постраждала будівля лікарні — вибиті вікна, є руйнування стін. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Також раніше повідомлялося, що 16 травня ЗС РФ атакували Київ максимальною кількістю ракет за найкоротший проміжок часу. Загалом ППО України збили у небі над Україною 18 ракет, зокрема 6 ракет Х-47М2 "Кинджал". За повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 18 російських ракет, а також ворожі безпілотники.