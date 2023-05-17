Оккупанты РФ загнали себя в ловушку в Херсонской области, — Гуменюк (видео)

Россияне пытались создать видимость техногенной катастрофы в Каховском водохранилище, но затопили заминированную территорию и теперь на лодках пытаются маневрировать над опасным участком.

Российские оккупанты залили водой из Каховского водохранилища заминированный участок на левобережье Херсонской области. Об этом в среду, 17 мая, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По словам Гуменюк, оккупанты пытались создать видимость техногенной катастрофы в Каховском водохранилище, но сами загнали себя в ловушку.

"Искусственно поднимая воду, они пытаются в Каховском водохранилище провоцировать такие признаки техногенной катастрофы, они сами для себя создали ловушку. Залили водой те участки побережья, которые заминировали", — рассказала Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" отметила, что в российских пабликах поднялся скандал после того, как оккупанты потеряли людей, затопив определенные участки местности без предупреждения.

"Именно потому они пытаются над этими заминированными участками, которые оказались под определенным слоем воды, маневрировать с помощью лодок, "отжатых" у местного населения", — рассказала Гуменюк.

Кроме того, на островах левобережного Днепра ВС РФ пытаются навести "порядок" — забрать то, что еще может пригодиться, в том числе и боекомплекты.

Напомним, 17 мая ВС РФ нанесли удар по больнице в городе Берислав Херсонской области. Оккупанты попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены. Пациенты и медики не пострадали.

Также 17 мая россияне обстреляли поселок Зеленовка Херсонской области. В результате обстрела погиб ребенок, еще двое человек получили ранения различной степени тяжести.