"Признают как иностранцев": оккупанты угрожают украинцам без паспорта РФ, — ЦНС

По информации подполья, для жителей временно захваченных регионов, которые отказываются от паспортизации, создаются невыносимые условия жизни. Некоторым даже отключают специально электричество.

Российские оккупанты значительно ужесточили преследование за отсутствие документов Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 17 мая.

По информации украинского подполья, жители территорий, которые временно под контролем Кремля, ежедневно вынуждены справляться с российской агрессией. В частности, если при этом у них остается украинский паспорт.

"Насильственная паспортизация на ВОТ продолжается. Россияне пытаются вынудить местное население оформить российский документ. Для тех, кто и дальше сопротивляется паспортизации, оккупанты создают невыносимые условия для жизни", — говорится в сообщении.

При этом, как отметил далее источник, огромной проблемой является тот фактор, что не все граждане, которые согласились работать в местных "администрациях" имеют российский документ, но при этом являются коллаборантами.

Таких сотрудников в ближайшее время грозятся уволить, если ситуация не изменится. Более того, некоторым из местных жителей хотят начать отключать регулярно электроснабжение.

"В общем, все, кто не имеет российского документа, получает угрозы депортации, ведь их признают как иностранных граждан", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая сообщалось, что российские оккупанты на блокпостах портят украинские документы. Местные "власти" сменили подход к гражданским на более агрессивный. В ведомстве уверены, что Россия пытается ускорить процесс паспортизации на захваченных территориях.

6 мая в Генштабе сообщали, что оккупанты выселяют из домов украинцев, отказавшихся от паспортов РФ. Представители "власти" два раза обходят квартиры и предлагают документы, однако в случае повторного отказа приступают к угрозам. Обещают выселить даже детей.