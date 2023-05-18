Корвет "Меркурий" вошел в состав Черноморского флота ВМФ РФ: что известно о новом судне

Особенностью нового корвета является Интегрированная башенная мачтовая конструкция, на которой размещен многофункциональный радар "Заслон". Он работает в X и S диапазонах и позволяет отслеживать более 100 объектов.

В России на Балтийской военно-морской базе 15 мая прошла церемония принятия на вооружение корвета "Меркурий" проекта 20380 (тип "Стерегущий"), который войдет в состав Черноморского флота РФ. Впрочем неясно когда именно новое судно присоединиться к флотилии, поскольку кораблю еще нужно попасть в Черное море через Босфор, который Турция закрыла для движения военных кораблей. Об этом 17 мая сообщило британское издание Naval News.

Корвет "Меркурий" был построен на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, входящей в состав Объединенной судостроительной корпорации. Киль был заложен 20 февраля 2015 года. Корвет был спущен на воду 12 марта 2020 года, а в конце 2020 года начались ходовые испытания.

11 мая этого года завод передал судно Министерству обороны России — это пятый корвет проекта 20380, построенный "Северной верфью", и первый для Черноморского флота ВМФ России.

Какие новшества имеет "Меркурий"

Корвет "Меркурий", он же бывший "Ретивый", относится к модернизированной версии проекта 20380. Стандартное водоизмещение судна составляет 1800 тонн, при полной нагрузке — 2220 тонн. Длина корабля 104,5 метра ширина достигает 13 метров, а максимальная осадка корабля 7,95 метра.

Эти характеристики существенно не отличаются от аналогичных судов других стран. Например, немецкие корветы типа Braunschweig имеют полное водоизмещение 1840 тонн, китайские Type 056 1440 тонн, а новейший американский корвет USS Tulsa имеет водоизмещение в 3100 тонн.

Максимальная скорость судна — 27 узлов (50 км в час), дальность плавания 4000 миль.

Основным вооружением корабля являются противокорабельные ракеты (ПКР) Х-35 ракетного комплекса "Уран", а также ракеты "Калибр" и "Оникс". Также корабль оснащен зенитно-ракетным комплексом "Редут".

Ракетный комплекс "Уран"

Главным новшеством корвета является Интегрированная башенная мачтовая конструкция (ИБМК). На ней размещен многофункциональный радар "Заслон" с восемью активными антеннами AESA с плоскими панелями, работающими в X и S диапазонах. Кроме того, в ИБМК размещена часть антенн системы радиоэлектронной борьбы ТК-25-02, остальные были перенесены на крышу ангара.

ИБМК и "Заслон" заменили РЛС S-диапазона "Фуркэ-2" с пассивной вращающейся антенной, которая устанавливалась на более ранних корветах. "Заслон" по сравнению с "Фуркэ-2" дает значительное увеличение возможности контроля воздушной обстановки, благодаря использованию Х-диапазона с более высоким разрешением.

Многофункциональный радар "Заслон"

Также значительно увеличилось количество отслеживаемых объектов — до более чем 100, с возможностью одновременного наведения до 16 зенитных ракет системы "Редут" на различные цели.

"Заслон" позволяет полностью использовать параметры системы "Редут", особенно в сложных сценариях обороны от угроз, быстро приближающихся на малой высоте с разных направлений, а также в случае секторной обороны группы кораблей на большом расстоянии. Таким образом "Заслон" позволил отказаться от радаров "Монумент-А" и "Пума", поскольку взял на себя их функции по целеуказанию и наведению артиллерийского огня.

Напомним, в 2023 году Россия планирует пополнить свой Черноморский флот тремя кораблями проекта 22800 "Каракурт". По данным Defence Express, эти малые ракетные корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр" и имеют восемь универсальных пусковых шахт 3С14, которые также используются для противокорабельной "Оникс".