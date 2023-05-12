Цель для Storm Shadow: в РФ заявили о скором вступлении в строй трех носителей "Калибров"

Если Москва осуществит свои планы, то Черноморский флот РФ пополнится еще тремя судами, каждое из которых может запустить по 8 крылатых ракет "Калибр".

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В 2023 году Кремль планирует пополнить Черноморский флот РФ тремя кораблями проекта 22800 "Каракурт", о чем сообщил так называемый командующий ЧФ РФ вице-адмирал Соколов, цитируемый российскими государственными СМИ.

"Эти малые ракетные корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр" и имеют восемь универсальных пусковых шахт 3С14, которые также используются для противокорабельной "Оникс", несмотря на малые размеры самого корабля. В частности, они меньше даже "Буян-М", имеющих полное водоизмещение до 949 тонн и длину 74 метра, против 850 тонн у "Каракурта" и 67 метров", – пишет Defence Express.

Издание отмечает, что суда строятся во временно оккупированной Керчи на заводе "Залив", который в конце 2022 года уже передал в ЧФ РФ один такой "Каракурт". На заводе также заложены универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой".

Судостроительный завод "Залив", снимок 2021 року от Maxar

По информации журналистов, один из "Каракуртов" (заводской номер 802, "Аскольд") уже проходит заводские испытания, строительство еще двух (803 и 804, "Амур" и "Туча") завершается и должно закончиться к концу текущего года, а еще один (805, "Тайфун") должен быть готов в 2024 году. Отмечается, что раньше планировалось два из них (804 и 805) передать Балтийскому флоту, но теперь планы Москвы изменились.

"Если планы врага будут осуществлены, то в Черном море должны появиться еще три носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 24 ракеты. В то же время при дальности от переднего края текущей линии фронта в 250 км завод "Залив" в любом случае находится в зоне поражения Storm Shadow", – резюмирует Defence Express.

Напомним, 12 мая СМИ рассказали, какие украинские самолеты могут стать носителями Storm Shadow. Главными кандидатами являются истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24 из-за своей большой грузоподъемности.

11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки британских ракет большой дальности в Украину потребуют адекватного ответа от российских военных, но так и не уточнил, что конкретно захватчики могут противопоставить ВСУ.