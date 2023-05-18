РосСМИ распространяют слухи о том, что ВС РФ встретились с немецкими Leopard на поле боя

Пропагандисты пересказали историю члена экипажа российского танка. Он рассказал, что его танк встретился в бою с "Леопардом", но не побил его, поскольку "помешал рельеф местности".

Пропагандисты из РФ распространили информацию о том, что в Донецкой области российские танкисты впервые встретились в бою с экипажем Вооруженных сил Украины на немецком танке Leopard, который якобы отступил после первого выстрела в его сторону. В частности агентство ТАСС 15 мая опубликовало материал, в котором приводились слова некоего российского танкиста с позывным "Тигр", рассказавшему об этом эпизоде.

"Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись во встречном бою с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard, который отступил после первого же выстрела в его сторону", — говорится в публикации, после чего ряд российских сайтов начали активно разгонять эту темы, ссылаясь на ТАСС.

По словам танкиста, 13 мая танк Leopard "вышел отработать позиции" российских войск, поэтому бронегруппа выдвинулась ему навстречу. Российский экипаж открыл огонь по цели, но не попал, потому что "помешал рельеф местности". После этого Leopard отступил, рассказал российский танкист.

Комментируя публикации кремлевских пропагандистов обозреватели Defence Express отметили, что в российские легенды о подвигах экипажей ВС РФ трудно поверить. Помимо того, что оккупантам зачастую "мешает рельеф местности", следует учесть тот факт, что российские журналисты увидели в Украине танки Leopard еще в прошлом году.

"Так, еще в сентябре прошлого года российские пропагандисты рассказывали о "ротном комплекте итальянских Leopard 2A4" (напомним, что Италия имеет на вооружении C1 Ariete), которые якобы заметили "на Андреевском участке фронта", — подчеркнули украинские обозреватели.

Также они припомнили историю, как в апреле российские СМИ разогнали слухи о том, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы затрофеили танк Leopard, но не смогли протащить в тыл и были вынуждены утопить его в болоте. При этом, как всегда, никаких визуальных подтверждений подобных рассказов предоставлено не было.

Оригинал снимка пятилетней давности — с немецкого полигона

Ранее сообщалось, что по словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергея Череватого, у ВС РФ есть еще ресурсы для продолжения войны в Украине, но для этого противник отправляет на фронт устаревшую технику. Это связано с тем, что россияне потеряли много бронемашин при отступлении из Харьковской области.