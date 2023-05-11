Комедия на параде в Москве. Россия выставила улучшенные танки Т-62, которые все равно – старье

Related video

Старые, советские танки Т-62 становятся в российской армии основными. Это я прогнозировал еще в 2022 году, и это явление вполне закономерно для страны с деградировавшим ВПК, какова Россия.

Вашему вниманию — фото с парада на безграничных российских просторах, на котором красовались доработанные 103-м бронетанковым ремонтным заводом танки Т-62. На этих танках представлено все то, что их не делает боеспособнее и бронированнее, а то, что делает их менее эффективными.

Итак, танки Т-62М "улучшены" посредством установки на верхнюю лобную деталь (ВЛД) пассивной защиты в виде металлополимерных блоков и динамической защиты "Контакт-1". На первый взгляд, это должно повысить бронезащиту танка. На самом деле нет. Вернее – категорически "нет".

Дело в том, что установка на танки Т-62 металлополимерных блоков или ДЗ "Контакт-1" позволяла повысить выживаемость против танков того периода – 1960-е годы, то есть калибра орудий до 115-мм, а также средств поражения пехоты РПГ-7.

Если же говорить о современных способах поражения, например 125-мм бронебойных подкалиберных и кумулятивных снарядах, а также ПТРК, например "Стугна-П", не говоря уже о Javelin, то они пробивают этот слоеный пирог на ура. То есть повышение бронезащиты без особого влияния на танк? Не совсем…

Еще один Т-62 'приплыл'... Фото: mil.in.ua

Воздействие на танк есть, причем существенное. Дело в том, что когда на Т-62 устанавливались металлополимерные блоки, то значительно повышалось влияние на его ходовую часть. Увеличенное давление на опорные катки приводило к деформации шин и повышенному износу штатных узлов. Хвостовики балансиров выходят из строя в режиме нон-стоп, из-за высокой нагрузки подвесок. Снижается энергоемкость гидравлических амортизаторов, ускоряется разрушение болтовых креплений венцов ведущих колес из-за увеличившихся тяговых усилий.

Кроме того, танк, и без того не блиставший мобильностью и развивавший максимум 50 км/ч, после установки комплекта пассивной защиты значительно снижал свои характеристики. А теперь представим себе, какой будет мобильность Т-62 с блоками и ДЗ "Контакт-1", вместе взятыми?

Но, главное, что кроме всего этого, на танк еще запилили противокумулятивную решетку, вес которой может быть от полутоны до тонны, в зависимости от "гения" сварщика. То есть еще одна дополнительная нагрузка. Ну и, не забываем, что в зоне БД они еще получат "курятник" на башню.

Танк получает тяжелый обвес брони, которая в современном бою спасет разве что от РПГ-7, при этом значительно снижает его мобильность и надежность. Значительно.

Так чего же таким образом добились российские танко… танкоразконсерваторы, назовем их так? Это наглядный пример того, как современный российский ВПК не способен даже взять и расконсервировать доставшееся в наследство от СССР в процессе расконсервации не осквернить это даже своим вмешательством.

Что это, если не деградация? Хотя к чему вопрос. Это деградация.

Источник

Важно