Northrop Grunmman снова засветили неизвестный стелс-истребитель (видео)

Сейчас компания работает над созданием истребителя 6 поколения, и журналисты предполагают, что примерно так он может выглядеть.

Американская корпорация Northrop Grunmman снова показала концепцию истребителя следующего поколения в рекламном ролике. Об этом сообщает The War Zone.

В новом рекламном видео от компании три сотрудницы обсуждают вклад женщин в историю военной авиации. Все это снимается в ангаре Advanced Aeronautics Angar, и на заднем фоне можно заметить следующие самолеты:

самолет радиоэлектронной разведки E2D Advanced Hawkeye для ВМС США;

истребитель EA-18G Growler.

И третий самолет, который заметили журналисты — это концепт истребителя 6 поколения. Самолет действительно отвечает требованиям программы NGAD. По меньшей мере, он не имеет вертикальных хвостов, явно является стелс-самолетом и воздухозаборники характерны для самолетов-неведимок. Также общая конструкция концепта похожа на бомбардировщик B-21.

Вместе с тем, в издании отмечают, что неизвестно, насколько концепт в видео соответствует идее компании относительно реального построения самолета 6 поколения. Из-за чувствительности информации очевидно, что реальный дизайн будет отличаться. Сходство с бомбардировщиком B-21 Raider в издании называют преимуществом, потому что это было бы достижением в унификации создания обоих самолетов.

Напомним, Великобритания выделила дополнительные 650 млн. фунтов на разработку истребителя Tempest, чтобы ввести в строй новейший самолет уже в 2035 году.

2 мая турецкий истребитель 5 поколения получил официальное название Kaan. В ближайшие годы должны завершиться испытания самолета.