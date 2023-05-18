Оголили фланги "вагнера": подразделения ВС РФ отошли на 570 м под Бахмутом, — Пригожин

Руководитель ЧВК "Вагнер" публично попросил Минобороны РФ не оставлять позиции в районе населенного пункта Сако и Ванцетти еще несколько дней.

Подразделения регулярной российской армии оставили позиции линии боевого столкновения севернее Бахмута в районе. В очередном обращении к руководству Минобороны РФ руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска отошли до 570 метров с позиций в районе населенного пункта Сако и Ванцетти.

"К сожалению подразделения МО РФ отошли до 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги", — заявил Пригожин.

В этой связи куратор "вагнеровцев" публично попросил главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о том, чтобы российские войска не оставляли Сако и Ванцетти, а продержались еще там несколько дней.

Населенный пункт Сако и Ванцетти граничит с дорогой Северск-Бахмут

"Я обращаюсь к высшему руководству Министерства обороны публично, потому что письма мои не читают. У меня просьба к вам, Валерий Васильевич, Сергей Кужугетович, не отдавайте фланги, не отдавайте населенный пункт Сако и Ванцетти. Еще несколько дней упритесь как можете. Сделайте все от вас зависящее, чтоб фланги не сыпались", — попросил Пригожин.

Отметим, что в этом обращении "повар Путина", как иногда называют Пригожина, был более сдержанным и не употреблял нецензурной лексики в адрес представителей российского военного руководства.

Ранее сообщалось, что по данным Института изучения войны в районе Бахмута продолжается серия ограниченных контратак украинских войск, в результате чего россияне теряют инициативу на этом участке фронта. В отчете аналитики уточнили, что в Бахмуте оккупанты имеют небольшие успехи, но на флангах продвигаются украинские силы.