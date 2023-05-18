Контратаки ВСУ: россияне теряют инициативу в районе Бахмута, — ISW (карта)

Несмотря на небольшие успехи оккупантов в городе, где бои идут за каждый квадратный метр, украинские силы продвигаются на флангах.

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В районе Бахмута Донецкой области продолжается серия ограниченных контратак Сил обороны Украины, в результате чего россияне теряют инициативу на этом участке фронта. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 17 мая.

Аналитики ссылаются на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, которые заявили, что украинские силы продвигаются в неустановленных районах на флангах Бахмута и сумели продвинуться на 500 метров в направлении города с 16 по 17 мая. Сообщается, что украинские защитники продолжают атаковать российские фланги.

Вместе с тем в Минобороны России заявили, что десантники ВС РФ продвинулись незначительно и признали продолжающиеся украинские контратаки на фланги Бахмута в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

При этом глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявление МО о территориальных достижениях и раскритиковал оборонное ведомство за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

Аналитики отметили, что один из российских военкоров пожаловался, что ВС РФ теперь должны реагировать на действия Украины, подразумевая, что оккупанті теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе.

Бои за Бахмут и ситуация на Донбассе

По данным ISW, 17 мая российские войска продолжали постепенно продвигаться в Бахмуте. Геолокационные кадры, размещенные 17 мая, показывают, что силы ЧВК "Вагнер" постепенно продвигались в юго-западной части Бахмута. Один из российских военкоров утверждает, что оккупационные силы провели неудачную наземную атаку к западу от Бахмута в районе Ивановского (6 км к западу от Бахмута), но продвинулись к северо-западу от Бахмута в районе шоссе Бахмут-Хромовое, Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу) и Минковки (13 км к северо-западу). Еще один военкор утверждает, что силы "Вагнера" завершили захват украинского укрепленного района на западе Бахмута и начали оказывать давление на украинские силы в соседнем спорном районе.

Фото: ISW

17 мая российские силы провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генеральный штаб ВСУ отметил, что российские силы не проводили наземных атак в районе Авдеевки, но один из военкоров утверждает, что российские силы провели неудачную наземную атаку на юго-западных подступах к Авдеевке. В Генштабе заявили, что украинские силы отразили несколько российских наземных атак в Марьинке (27 км к юго-западу от Авдеевки). При этом один из российских военкоров утверждает, что оккупанты продвинулись на 100 метров в Марьинке и что украинские силы контролируют менее одного квадратного километра в этом городе.

Фото: ISW

Кроме того, по сообщениям, 17 мая российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области. Пресс-секретарь Таврического направления Сил обороны Украины Валерий Шершень заявил, что российские силы провели 16 наземных атак на украинские позиции на неуказанных участках западной линии фронта в Донецкой и Запорожской области. Российский военкор утверждает, что украинские силы пытались прорвать российские оборонительные линии в районе Угледара.

Напомним, 17 мая стало известно, что один из наемников ЧВК "Вагнер" попал в плен к украинским защитникам в районе Бахмута. По словам военнопленного наемника, командиры ЧВК "Вагнер" расстреливают своих подчиненных. При этом эвакуация раненых и вывоз убитых не проводится.

Также 17 мая американский журналист Джанлука Меццофиоре показал спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, сравнив их с фотографиями из космоса за май прошлого года. В городе одни руины и не осталось ни одного дерева.