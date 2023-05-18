Контратаки ЗСУ: росіяни втрачають ініціативу в районі Бахмута, — ISW (карта)

Попри невеликі успіхи окупантів у місті, де бої йдуть за кожен квадратний метр, українські сили просуваються на флангах.

Related video

У районі Бахмута Донецької області продовжується серія обмежених контратак Сил оборони України, внаслідок чого росіяни втрачають ініціативу на цій ділянці фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 17 травня.

Аналітики посилаються на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр і спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, які заявили, що українські сили просуваються у невстановлених районах на флангах Бахмута й зуміли просунутися на 500 метрів у напрямку міста з 16 по 17 травня. Повідомляється, що українські захисники продовжують атакувати російські фланги.

Водночас у Міноборони Росії заявили, що десантники ЗС РФ просунулися незначно й визнали українські контратаки, що продовжуються, на фланги Бахмута в районі Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута) й Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Водночас голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяву МО про територіальні досягнення та розкритикував оборонне відомство за хибне подання відступу як захоплення нових позицій.

Аналітики зазначили, що один із російських військкорів поскаржився, що ЗС РФ тепер має реагувати на дії України, маючи на увазі, що окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер українських контратак у цьому районі.

Бої за Бахмут і ситуація на Донбасі

За даними ISW, 17 травня російські війська продовжували поступово просуватися в Бахмуті. Геолокаційні кадри, розміщені 17 травня, показують, що сили ПВК "Вагнер" поступово просувалися в південно-західній частині Бахмута. Один із російських військкорів стверджує, що окупаційні сили провели невдалу наземну атаку на захід від Бахмута в районі Іванівського (6 км на захід від Бахмута), але просунулися на північний захід від Бахмута в районі шосе Бахмут-Хромове, Оріхово-Василівки (11 км на північний захід) і Минківки (13 км на північний захід). Ще один військкор стверджує, що сили "Вагнера" завершили захоплення українського укріпленого району на заході Бахмута і почали чинити тиск на українські сили в сусідньому спірному районі.

Фото: ISW

17 травня російські сили провели обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що російські сили не проводили наземних атак у районі Авдіївки, але один із військкорів стверджує, що російські сили провели невдалу наземну атаку на південно-західних підступах до Авдіївки. У Генштабі заявили, що українські сили відбили кілька російських наземних атак у Мар'їнці (27 км на південний захід від Авдіївки). Водночас один із російських військкорів стверджує, що окупанти просунулися на 100 метрів у Мар'їнці та що українські сили контролюють менш ніж один квадратний кілометр у цьому місті.

Фото: ISW

Крім того, за повідомленнями, 17 травня російські та українські сили провели обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області. Прессекретар Таврійського напрямку Сил оборони України Валерій Шершень заявив, що російські сили провели 16 наземних атак на українські позиції на невказаних ділянках західної лінії фронту у Донецькій та Запорізькій області. Російський військкор стверджує, що українські сили намагалися прорвати російські оборонні лінії у районі Вугледару.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що один із найманців ПВК "Вагнер" потрапив у полон до українських захисників у районі Бахмута. За словами військовополоненого найманця, командири ПВК "Вагнер" розстрілюють своїх підлеглих. При цьому евакуація поранених та вивезення вбитих не проводиться.

Також 17 травня американський журналіст Джанлука Меццофіоре показав супутникові знімки Бахмута Донецької області, порівнявши їх із фотографіями з космосу за травень минулого року. У місті одні руїни й не лишилося жодного дерева.