"Устали и не функционируют": в ГУР пояснили, что случилось с железнодорожными путями в Крыму

По словам представителя разведки Юсова, даже колеи устали от того, что по ним перевозят оружие для убийства мирных украинцев.

Железнодорожные пути в Крыму, которые перевозили оружие для войны в Украине, не выдержали и устали. Так в четверг, 18 мая, прокомментировал инцидент с подрывом железной дороги в Бахчисарайском районе спикер ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, теми путями перевозят в частности оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины и для того чтобы убивать мирных украинцев и украинских защитников.

"Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на время не функционируют", — отметил он.

Подрыв железной дороги в Крыму: что известно

Напомним, рано утром 18 мая в Симферопольском районе во временно оккупированном Крыму раздался взрыв. Как выяснилось, на оккупированном полуострове подорвали железную дорогу.

По информации российских СМИ, в результате взрыва повреждено около 50 метров железной дороги и образовалась "большая воронка". С путей сошли 8 вагонов, 5 из них опрокинулись. Инцидент подтвердил представитель оккупационных властей Крыма Олег Крючков.

Также известно, что движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено.

Также напомним, 1 мая местные власти Брянской области официально подтвердили информацию о схождении с рельсов в результате подрыва поезда с нефтепродуктами.