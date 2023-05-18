Взрыв в Крыму: вблизи Бахчисарая в результате подрыва железной дороги перекинулись 5 вагонов (фото)

По данным медиа, повреждено около 50 метров железнодорожного полотна. Сообщается, что у станции Чистенькое сошли с путей 8 вагонов с зерном.

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18 мая в Крыму раздался взрыв. Как выяснилось, на оккупированном полуострове подорвали железную дорогу. Об этом рассказали в телеграмм-канале Baza.

"Подрыв железнодорожного полотна произошел недалеко от Бахчисарая. В результате диверсии с путей сошли несколько вагонов поезда", — написали авторы контента.

Позже они добавили, что взрыв произошел в Симферопольском районе в 8:20 утра. Однако в другом телеграмм-канале Mash сообщили, что взрыв на железнодорожных путях раздался раньше — в 7:45.

В медиа "112" написали, что инцидент произошел на станции Чистенькое.

Фото: 112

Позже авторы контента добавили, что саперы проверяют пути и ремонтные бригады начинают работать над восстановлением дороги.

"Задержаны 2 пассажирских поезда, временно отменены электрички. Пострадавших нет", — отмечено в посту.

В Baza поделились фото с места событий и рассказали, что в результате взрыва повреждено около 50 метров железной дороги и образовалась "большая воронка".

"Всего с путей сошли 8 вагонов, 5 из них опрокинулись", — написали авторы контента.

Фото: Baza

Инцидент подтвердил представитель оккупационных властей Крыма Олег Крючков. Он сообщил в соцсетях, что движение электропоездов временно остановлено на перегоне Симферополь – Севастополь.

"Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — заявил он.

Напомним, 7 мая представитель оккупационных властей Крыма сообщил об атаке 10 беспилотников на полуостров. По его словам, БПЛА якобы запустили ВСУ и все они были сбиты силами ПВО.

Сегодня, 18 мая, в Курской области раздались взрывы. Местный губернатор Роман Старовойт заявил, что ВСУ якобы сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.