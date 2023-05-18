Вибух в Криму: поблизу Бахчисарая внаслідок підриву залізниці перекинулись 5 вагонів (фото)

За даними медіа, пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна. Повідомляється, що біля станції Чистеньке зійшли зі шляхів 8 вагонів із зерном.

Related video

18 травня у Криму пролунав вибух. Як з’ясувалося, на окупованому півострові підірвали залізницю. Про це розповіли у телеграм-каналі Baza.

"Підрив залізничного полотна стався неподалік Бахчисараю. Внаслідок диверсії зі шляхів зійшли кілька вагонів поїзда", — написали автори контенту.

Пізніше вони додали, що вибух стався у Сімферопольському районі о 8:20 ранку. Однак у іншому телеграм-каналі Mash повідомили, що вибух на залізничних коліях пролунав раніше — о 7:45.

У медіа "112" написали, що інцидент стався на станції Чистеньке.

Фото: 112

Пізніше автори контенту додали, що сапери перевіряють шляхи й ремонтні бригади починають працювати над відновленням дороги.

"Затримано 2 пасажирські потяги, тимчасово скасовано електрички. Постраждалих немає", — зазначено в пості.

У Baza поділились фото з місця подій та розповіли, що внаслідок вибуху пошкоджено близько 50 метрів залізниці та утворилася "велика вирва".

"Усього зі шляхів зійшли 8 вагонів, 5 з них перекинулися", — написали автори контенту.

Фото: Baza

Інцидент підтвердив представник окупаційної влади Криму Олег Крючков. Він повідомив у соцмережах, що рух електропоїздів тимчасово зупинений на перегоні Сімферополь – Севастополь.

"Пасажири на ці станції доставлятимуться автобусами. Про поновлення руху буде повідомлено додатково", — заявив він.

Нагадаємо, 7 травня представник окупаційної влади Криму повідомив про атаку 10 безпілотників на півострів. За його словами, БПЛА нібито запустили ЗСУ та усі вони були збиті силами ППО.

Сьогодні, 18 травня, у Курській області пролунали вибухи. Місцевий губернатор Роман Старовойт заявив, що ЗСУ нібито скинули вибуховий пристрій на фізкультурно-оздоровчий комплекс у селищі Глушково.