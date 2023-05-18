"Война может закончиться сегодня": в Белом доме прокомментировали контрнаступление ВСУ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в районе Бахмута продолжаются интенсивные боевые действия. Он подчеркнул, что контрнаступление – это многогранная операция.

Контрнаступление ВСУ — многослойный вид военных действий, и определять этим термином бои на территории Украины будет местное руководство. Однако интенсивные сражения продолжаются под Бахмутом. Об этом заявил во время совместного брифинга с пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

"Как вы знаете, это не похоже на высадку на пляж в День "Д". Эти виды военных действий являются более динамичными, многослойными, более многогранными", — объяснил он.

Советник по нацбезопасности отказался давать оценку наступательным действиям в Украине и судить, началось ли контрнаступление ВСУ. Он аргументировал это тем, что контрнаступление "в глазах смотрящего".

"Я позволю украинцам охарактеризовать и описать, что они делают. Я просто сказал бы, что в некоторых частях Украины продолжается интенсивная военная деятельность, как мы недавно видели во время боев вокруг Бахмута", — подчеркнул Салливан.

Спикерка Белого дома отметила, что война на территории Украины может завершиться даже сегодня — РФ должна лишь вывести свои войска.

"Это агрессия России против демократической страны, и она может закончиться сегодня. Боевые действия, кровопролитие — все это может закончиться сегодня, если Россия уйдет из Украины", — заявила Жан-Пьер.

Напомним, 18 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские захватчики отошли до 570 метров с позиций под Бахмутом.

Также 18 мая политик Александр Лукашенко назвал заявления о контрнаступлении ВСУ дезинформацией. По его мнению, наступательных действий со стороны Украины "нет и быть не может".